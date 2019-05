Từ diễn viên tới Tổng đạo diễn Dự án nhạc kịch: Facade

Dự án nhạc kịch bằng tiếng Anh (English Performance - EP) năm 2019 với tên gọi Facade hoàn toàn do các em học sinh đứng ra tổ chức thực hiện: từ ý tưởng, xây dựng kịch bản, làm đạo cụ, trang trí, âm nhạc, biểu diễn…, đến “gọi vốn” (xin tài trợ) “FACADE” được chắp bút bởi chính học sinh Lớp 11A2, mà không dựa trên bất kỳ tác phẩm sẵn có nào.

Tổng đạo diễn Nguyễn Hà Hải Chi cho biết: Chương trình EP được các em học sinh khối Anh 2 Trường THPT Hà Nội - Amsterdam thành lập năm 2011. Theo đó, mỗi năm, lớp 11A2 đăng cai tổ chức thực hiện một dự án, với sự tham gia của cả các em lớp 10A2. Khởi đầu bằng việc tái diễn những vở nhạc kịch kinh điển từ Broadwway, nhưng trong vòng 3 năm trở lại đây, đội ngũ tổ chức đã tự viết kịch bản và dàn dựng vở kịch của chính mình nhằm nâng cao trình độ tiếng Anh, truyền tải các thông điệp dưới góc nhìn của tuổi học đường và là cơ hội để các em thể hiện các năng khiếu và trải nghiệm những loại hình nghệ thuật

Trải qua 8 mùa hoạt động, EP đã nhận được sự đón nhận và ủng hộ nhiệt tình của đông đảo những người yêu thích nhạc kịch trên địa bàn thành phố Hà Nội và đã trở thành “đặc sản” của các Amser khối Anh 2.

Nguyễn Hà Hải Chi đóng Nữ hoàng Malice có thần thái quyến rũ (EP năm 2018)

English Performance - Nhạc kịch 2019 với tên gọi “FACADE” đưa khán giả đến với bối cảnh thành phố New York phồn vinh vào những năm 1920 – 1930. Câu chuyện mở đầu với nhân vật James Evans - một công nhân chăm chỉ, tốt bụng và chính trực bất ngờ bị buộc tội biển thủ một số tiền lớn của công ty và bị bắt giam vào tù. Sau 15 năm ở chốn tù đày cùng cực, James trở về thì New York cũng đã thay đổi: sự phân biệt giàu nghèo càng trở nên rõ rệt, con người của James Evans cũng thay đổi: không còn ngập tràn hi vọng, mà chán ghét, khinh bỉ chính thành phố với những kẻ tham lam, dơ bẩn sống trên sự đau khổ của người khác. Trong lòng James lúc ấy ngập tràn sự thù hận. Điều duy nhất giữ James lại chính là việc cô em gái bé nhỏ của cậu - Daisy, vẫn còn ngóng chờ anh. Nhưng khi James trở về tìm em gái, cậu phát hiện rằng cô đã biến mất. James quyết tìm kiếm em gái và thề sẽ trả thù những người đã tìm cách hãm hại cậu, đòi lại công bằng cho cậu và em gái. Cùng với sự giúp đỡ của Victoria - người hàng xóm thân thiết, nay đã trở thành một Diva nổi tiếng, James dần phát hiện ra nhiều sự thật ẩn giấu.

Cốt truyện không chỉ phản ánh những vấn đề phổ biến với con người của New York phồn hoa trong quá khứ mà còn đem tới cái nhìn về một hiện tượng xuất hiện ở tất cả mọi nơi, len lỏi trong mọi ngóc ngách của cuộc đời cho đến bây giờ. Vở kịch khái quát một hiện tượng xã hội tiêu biểu: cuộc sống với đầy rẫy những khó khăn, áp lực luôn đẩy con người lương thiện vào bước đường cùng, để rồi tha hoá họ, khiến họ trở nên vụ lợi và thực dụng. Để đạt được những gì mình khao khát, con người bất chấp tất cả, ngay cả việc đánh mất bản thân. Mang trong mình sứ mệnh cao cả với mục đích truyền tải những thông điệp ý nghĩa trên, English Performance 2019 là một vở nhạc kịch có giá trị hiện thực và nhân đạo sâu sắc, phản ánh một vấn đề nhức nhối với cách tiếp cận mới lạ.