Vẻ đẹp nguyên sơ bí ẩn ở nơi Phật Hoàng xuất gia

Hành cung nằm trong một góc núi vắng vẻ, xung quanh không một bóng người. Sách "Khâm định đại Việt sử thông giám cương mục nói hành cung Vũ Lâm núi non trùng điệp, trong ruột núi có hang, chu vi núi non rộng đến vài mươi mẫu, bên ngoài có con sông nhỏ quanh co khuất khúc, thông vào núi, thuyền nhỏ có thể chở vào được"