Vì sao fan Như Quỳnh đòi tẩy chay Quang Lê?

Quang Lê nhỏ hơn Như Quỳnh gần chục tuổi, song họ từng song ca ăn ý, để lại những màn biểu diễn không thể hoàn hảo hơn trên sân khấu Thúy Nga, nơi cả hai là “gà”. Không chỉ tình cảm trên sân khấu, ngoài đời Như Quỳnh- Quang Lê cũng có nhiều bức ảnh chụp chung, ghi lại những khoảnh khắc thân tình giữa hai người.

Cả 2 trong một chuyến biểu diễn tại Nga, cách đây 7,8 năm (Ảnh: Fanpage NQ)

Giọng ca “Đập vỡ cây đàn” về nước sớm hơn đàn chị rất nhiều. Khi Quang Lê cũng như nhiều ngôi sao hải ngoại đã trở nên gần gũi với khán giả trong nước, Như Quỳnh mới bắt đầu trở về. Hoạt động đáng kể nhất của Như Quỳnh trong lần đầu tiên trở về nước với tư cách nghệ sỹ, ngoài tổ chức liveshow, chính là ngồi ghế nóng gameshow “Thần tượng Bolero”.

Tại gameshow này Như Quỳnh gặp lại Quang Lê, Ngọc Sơn. Trong gameshow, Như Quỳnh- Quang Lê trình diễn lại nhạc phẩm “Áo hoa”, mà họ từng rất thành công trên sân khấu Thúy Nga. Chính tại “Thần tượng Bolero” Quang Lê bày tỏ sự trân trọng, ngưỡng mộ với nhan sắc và giọng ca Như Quỳnh. Anh là người đặt cho Như Quỳnh biệt danh “Hoa hậu Bolero”.

Như Quỳnh- Quang Lê thân thiết trên ghế nóng "Thần tượng Bolero" (Ảnh: Internet)

Tuy nhiên, sau “Thần tượng Bolero”, Như Quỳnh - Quang Lê “đường ai nấy đi”. Mãi trong “Đêm tình nhân 6” tại Việt Nam năm ngoái, Như Quỳnh- Quang Lê mới hát chung trong nhạc phẩm “Phố đêm”. Như Quỳnh vẫn thường xuyên kết hợp với Trường Vũ, người tình không bao giờ cưới, trên sân khấu Thúy Nga. Tại Thúy Nga, Như Quỳnh vẫn là “gà cưng”, những màn biểu diễn của chị vẫn được đầu tư thỏa đáng, tạo hiệu ứng tốt. Quang Lê cũng tạo “sóng” nhờ những màn biểu diễn kết hợp với vài giọng ca nam khác trên sân khấu hải ngoại, “cái nôi” đã chắp cánh cho tiếng hát anh bay xa.

Trong khi Như Quỳnh ít hoạt động nghệ thuật trong nước, Quang Lê lại rộn ràng. Hiện nay, anh có một “người tình mới” trẻ trung trên sân khấu, đó là Tố My. Đây là giọng ca bolero được biết tới bắt đầu từ gameshow “Biến hóa hoàn hảo”, nhờ màn hóa thân thành Như Quỳnh, khi đó Như Quỳnh còn chưa được cấp phép biểu diễn tại Việt Nam.

Tố My biến hóa thành Như Quỳnh trong màn biểu diễn "Yêu cái đèn cù" (Ảnh: Internet)

Các giọng ca nữ thuộc dòng bolero chịu ảnh hưởng của Như Quỳnh là chuyện bình thường. Bởi nữ danh ca ở thời đỉnh cao được xem như một mẫu mực từ giọng ca, phong cách và nhan sắc của dòng nhạc này. Fan Như Quỳnh luôn hào hứng đón nhận những giọng ca gợi nhớ thần tượng của họ. Song họ không chấp nhận Tố My vì nhiều lí do khác nhau, nhất là một số màn “copy” lố của Tố My ở thời kỳ cô bắt đầu gây dựng tên tuổi.

Như Quỳnh (trái), Tố My (phải) (Ảnh: Fanpage NQ)

Mới đây, Quang Lê lên tiếng bênh Tố My trước fan Như Quỳnh trong một bình luận trên mạng xã hội: “Các bạn không nên gay gắt với Tố My như thế. Như Quỳnh và Mẹ Tố My bằng tuổi nhau. Tố My vai con của chị Như cớ gì mà các bạn cay nghiệt thế?”.

Chẳng những thế, Quang Lê còn đề xuất đưa Tố My vào trung tâm Thúy Nga. Nhiều fan của Như Quỳnh đòi tẩy chay Quang Lê và “dọa” sẽ không xem bất kỳ chương trình nào của Thúy Nga nếu trung tâm này mở cửa chào đón Tố My.

Quang Lê- Tố My (Ảnh: Fanpage NQ)

Nhưng bà chủ Thúy Nga sống lâu trong giới giải trí đã buông bình luận: “Quang Lê chiêu trò nữa rồi… nhiều khi scandal thì tạo views hoặc sự chú ý”. Một số fan Như Quỳnh giật mình, nhắc nhau: “Đây là chiêu trò của Quang Lê để tăng view các bài hát của anh trên Youtube, bao gồm album mới phát hành (đường nhiên là những bài liên quan Tố My). Cẩn thận lại thành con cờ tăng view cho mấy người đó.

Còn Như Quỳnh, vẫn như mọi khi, không chơi facebook, không quan tâm tới những ồn ào, cho dù ồn ào liên quan đến mình. Gần đây, Như Quỳnh xuất hiện trong đoạn video ngắn của Trung tâm Thúy Nga, “thả thính” bằng hai câu hát: “Ngày xưa anh nói, anh thương có em thôi, không ai ngoài em nữa/Ngày xưa anh nói, em như áng mây trôi, theo anh về cuối trời”. Sau sự xuất hiện chớp nhoáng ấy, Như Quỳnh “lặn mất tăm”, chắc chị đang cách ly tại nhà.

Đào Nguyên