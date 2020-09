Vợ ba của NSƯT Kim Tử Long nói về quan hệ với hai vợ cũ và con riêng của chồng

Quảng cáo

Mách bạn cách để say giấc nhanh chóng: Ai mất ngủ, khó ngủ hãy làm ngay!

Theo đó, Trinh Trinh cho biết, khi mới quen Kim Tử Long cô luôn gọi nam nghệ sĩ là chú vì cô ít hơn 11 tuổi. “Thời điểm anh Long theo đuổi tôi là lúc anh mới chia tay người vợ thứ hai nên tôi khá e dè và không biết một người đào hoa như anh ấy có đùa với mình hay không. Mặc dù bản thân tôi trước đó từng chứng kiến rất nhiều mối tình của anh Long và xem mọi thứ khá bình thường.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ đến một lúc nào đó tôi và anh ấy thành đôi. Giống như mơ vậy. Khi anh Long chính thức nói chuyện với gia đình tôi, kể với tôi về quá khứ của anh, lúc đó tôi mới dám xác nhận đó là tình yêu thực sự mà anh ấy dành cho tôi.

Tuy nhiên, thời gian đầu mới công khai tình cảm với anh Long, có khá nhiều người nhắn tin nặc danh chửi bới tôi là “giật chồng này nọ. Tuy nhiên tôi không buồn cũng không trách họ mà nhắn tin lại rằng ‘Cảm ơn chị/bạn đã quan tâm đến cuộc sống của mình’. Dần dần những người đó không còn nhắn tin cho tôi nữa. Có lẽ theo thời gian họ cũng hiểu được vì sao chúng tôi đến với nhau” cô nói.

Nghệ sĩ Trinh Trinh.

Bên cạnh đó cũng có một số người nhắn tin theo hướng quan tâm. Họ lo sợ Trinh Trinh còn quá trẻ tuổi để đến một người đã có 2 đời vợ và ba con riêng như Kim Tử Long hay việc nam nghệ sĩ có đủ khả năng bao bọc cho cô hay không. Và liệu rằng Kim Tử Long đã gãy đổ hai lần rồi thì có thể xảy ra lần thứ ba không?

“Tôi suy đi nghĩ lại rất nhiều những điều người ta nói và thuật lại với anh Long. Trong khi đó những người khác cũng nói với anh Long rằng tại sao lại lấy một người có gia cảnh khó khăn như tôi và nói rằng tôi ‘đào mỏ’ anh ấy. Nhưng họ quên rằng, khi chia tay người vợ thứ hai anh Long không có gì trong tay. Do đó vợ chồng tôi tự tay vun đắp mọi thứ cho tới tận bây giờ”, Trinh Trinh chia sẻ.

Chia sẻ về mối quan hệ với con riêng của chồng, nữ nghệ sĩ cho biết con gái đầu của Kim Tử Long là Mai Ka kém cô cũng 11 tuổi. Lúc mới gặp nhau, Mai Ka có ấn tượng không tốt về cô bởi những tin đồn không hay trước đó. Tuy nhiên, sau khi trò chuyện trực tiếp với nhau, mối quan hệ của hai người đã trở nên gần gũi và gắn bó hơn.

Trinh Trinh và Kim Tử Long.

"Từ lúc xác định đến với anh Long, tôi luôn dặn lòng mình phải thương con chồng. Cái này nói thì dễ đấy nhưng làm có được hay không lại là một chuyện khác. Ở đây, tôi muốn làm nhiều hơn nói vì trong gia đình, tôi là người rất ít nói. Tôi chỉ nghĩ trong đầu rằng, mình thương chồng, tất nhiên phải thương cả con chồng.

Các con của chồng vẫn có mẹ quan tâm còn khi về với tôi lại là sự quan tâm khác nữa. Hiện tại, Mai Ka vẫn ở chung với vợ chồng tôi. Hai con riêng khác thì ở với mẹ nhưng vẫn thường xuyên qua chơi. Hầu như lần nào chúng tôi đi du lịch hai đứa cũng đi cùng. Đến giờ phút này, mối quan hệ giữa tôi và các con chồng rất vui vẻ và bình thường, không có gì hết”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Với Trinh Trinh, các con chồng chính là bạn cô, điều này sẽ giúp hai bên giao tiếp dễ dàng hơn. “Tôi không xem mình là mẹ hay dì chúng, không thể nào đặt vai trò của tôi lên như thế được…Từng có lúc, tôi hay góp ý các con. Mặc dù đó là lời chân thành nhưng đôi khi lại khiến chúngbị buồn, nghĩ rằng tôi không quan tâm chúng. Trong khi thực tế, tôi rất thương các con do đó tôi đã thay đổi cách góp ý. Đến giờ phút này, tôi thấy sự hòa hợp giữa mình và các con chồng một phần nhờ vào may mắn. Tôi may mắn vì chồng và các con có thể hiểu được tôi. Các con cũng đón nhận tôi", vợ ba Kim Tử Long nói thêm.

Trinh Trinh và Kim Tử Long trong đám cưới của con gái đầu của nam nghệ sĩ.

Đối với mối quan hệ với hai người vợ cũ của chồng, Trinh Trinh cho biết cô và vợ đầu vẫn nói chuyện rất bình thường trong khi bản thân hay gặp vợ hai tại các buổi tiệc và luôn trò chuyện vui vẻ.

“Vợ đầu của anh Kim Tử Long chính là mẹ của Mai Ka đang ở cùng tôi. Hiện tại, chị ấy đi làm xa bên nước ngoài nên cũng hay gọi điện gửi gắm con gái cho tôi. Tới lúc Mai Ka làm đám cưới, chúng tôi còn trao đổi, bàn bạc cùng nhau. Thậm chí, khi Mai Ka mới sinh con, hai vợ trước của anh ấy cũng đến thăm rồi cùng nhau ở lại chăm sóc. Tuy nhiên, lúc đó tôi và anh Long đang đi diễn xa nên không về kịp để gặp hai chị".

Sau khi xuất hiện trên YouTube, video ghi lại những chia sẻ của nghệ sĩ Trinh Trinh về cuộc hôn nhân với Kim Tử Long và cách "đối nhân xử thế” với vợ cũ và con riêng của chồng của cô khiến đạo diễn Lê Hoàng và khán giả bày tỏ sự ngạc nhiên và không tiếc lời khen ngợi.

Lộc Liên