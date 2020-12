Vợ doanh nhân của Quý Bình: 'Anh ấy cưới tôi không phải vì trẻ, đẹp'

- Điều gì ở Quý Bình khiến chị tin tưởng và chọn là người đàn ông gắn bó suốt đời?

Tôi yêu anh vì sự chân thành, thẳng thắn và mộc mạc. Chính những tính cách của anh Bình phải khiến cho một người phụ nữ ngoài thương trường như tôi phải nể phục. Anh không đi theo con đường kinh doanh, nhưng tôi vẫn thấy mình thấp hơn anh một cái đầu.

Trong hành trình đi tìm hạnh phúc đời mình, tôi cũng có những vấp ngã, nỗi niềm riêng. Nhưng có một điều chắc chắn, chính anh Bình là người giúp tôi tin vào tình yêu, tin vào bản thân.

- Quý Bình bảo anh thấy may mắn vì cưới được vợ xinh đẹp, tâm lý và tài giỏi. Chị cảm nhận thế nào nghe những lời khen đó từ ông xã của mình?

Có lẽ khi yêu người ta luôn muốn dành những lời ngọt ngào âu yếm cho đối phương. Có thể vì quá thương nên anh Bình cảm thấy bà xã đẹp chứ tôi không dám nhận mình đẹp.

Tôi nói thế không phải vì tự ti, bởi người ta thường có câu “Có thể bạn không đẹp với mọi người nhưng bạn chỉ cần đẹp trong mắt ở một người là đủ” nên khi nghe những điều anh nói về mình như thế, tôi rất xúc động. Đặc biệt khi được chồng thương vì tính cách hay một điều gì ở mình, tôi càng phải trân trọng và ý thức phát huy. Điều tôi cảm thấy ấm áp nhất là cho dù ở đâu, làm gì anh đều nghĩ tới và yêu thương vợ.

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền - bà xã Quý Bình là tổng giám đốc một công ty bất động sản. Từ khi yêu nhau, chị đứng sau hỗ trợ, định hướng công việc cho chồng.

- Ông xã là người nổi tiếng, đẹp trai lại đào hoa. Chị có lo lắng sẽ bị so sánh về mối quan hệ này?

Nếu tôi có những suy nghĩ như thế đã không có hôn lễ diễn ra. Khi ông xã của mình được khen đẹp trai, tài giỏi tôi càng phải làm hãnh diện vì lấy được một người chồng như thế chứ.

Tôi nhận thấy không có gì khác biệt so với lúc chúng tôi mới yêu nhau. Ngày trước anh quan tâm, chu đáo với tôi, bây giờ vẫn vậy. Thậm chí tôi còn cảm thấy vui hơn nhiều so với lúc yêu. Dù bận rộn với công việc nhưng chúng tôi luôn sắp xếp dành cho nhau những quỹ thời gian do chuyện hẹn hò, đi chơi cùng gia đình hai bên.

- Kết hôn ở tuổi không còn trẻ, chị ý thức vun vén hạnh phúc gia đình mình ra sao?

Chúng tôi thích cuộc sống bình dị sau giờ làm việc. Thay vì những buổi tối hẹn hò ở một quán ăn nào đó, vợ chồng sẽ chọn cách tự nấu ăn tại nhà. Khi anh Bình đi làm về sẽ ăn cơm tôi nấu hoặc tôi bận thì anh Bình sẽ vào bếp. Chúng tôi thích dành cho nhau những khoảnh khắc nhẹ nhàng như tưới cây, chăm sóc cây cảnh hay cùng nhau dạo phố... như thế là vui rồi. Mỗi tháng, chúng tôi cũng sẽ lên lịch và sắp xếp ngày nghỉ cùng nhau. Cả hai sẽ đi du lịch và hẹn hò riêng tư để lưu giữ thật nhiều kỷ niệm.