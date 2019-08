Xót xa ông khuyết tật nuôi cháu mồ côi vì cha mẹ bị HIV, con bị chất độc da cam

Quảng cáo





Trong tập này, ngoài hai giám khảo xuyên suốt chương trình là Trấn Thành và Võ Hạ Trâm thì khách mời là ca sĩ Giang Hồng Ngọc.



Theo đó, nhân vật tham gia “Hát mãi ước mơ” tập 6 có chị Bùi Thị Kim Hường , 50 tuổi quê ở Quảng Ngãi, câu chuyện của chị là kể về người cháu 12 tuổi tên Bùi Thị Ngọc Liên, mồ côi cha mẹ từ nhỏ vì họ bị bệnh HIV.

“Trước khi cha mẹ Liên mất có dặn dò là cố nuôi giúp cháu cho thành người. Do đó hai vợ chồng tôi phải ra ngoài Hà Nội làm để kiếm tiền nuôi cháu ăn học. Còn ông bà ngoại giờ chỉ sống nhờ tiên trợ cấp của tôi thôi”, chị Hường rưng rưng nước mắt kể lại trong đoạn video phát trên sân khấu.

Cũng trong clip này, ông Bùi Ôn, 82 tuổi, là người khuyết tật do bị mất một bên chân và cũng là ông ngoại của bé Liên chia sẻ: “Tôi còn có một đứa con bị chất độc màu da cam từ năm 1975 khi tôi đi bộ đội về. Tôi phải nuôi hết, từ con đến cháu, bán hết đất cát rồi, mà con nằm một chỗ nên không biết phải làm sao.

Mẹ cháu Liên bị nhiễm HIV từ lúc mới sinh cháu, lúc đó cả nhà mới biết vì thấy cháu Liên bị cho ra nằm riêng.

Nhưng may mắn là khi tôi đi thử máu cho Bùi Thị Ngọc Liên ở Trung tâm Dự phòng Quảng Ngãi là âm tính với HIV.

Tôi nuôi bé Liên từ nhỏ, khi không có sữa thì tôi nấu cháo gạo rồi tán ra cho nó uống".

Tiếp lời cha, chị Hường xúc động nói: “Hồi gia đình tôi biết mẹ Liên bị HIV, chúng tôi sốc không chịu nổi. Gia đình tôi cũng mang tiếng, bị người ta nói này nói kia, xa lánh.

Người ta không hiểu rằng, cha Liên đi đá bóng bị giẫm kim tiêm, cứ thế cưới vợ mà không biết là mình bị nhiễm HIV. Mãi tới năm đẻ bé Liên thì xét nghiệm máu mới biết là bị nhiễm”.

Còn bé Liên bật khóc cho biết: "Con đang sống với ông bà ngoại. Ước mơ của con là trở thành bác sĩ để được chữa bệnh cho những người nghèo, không có tiền, giống như ông bà ngoại của con bây giờ. Tuy ba mẹ con không còn, nhưng con vẫn cố gắng học hành để ba mẹ cố gắng được nguôi lòng nơi chín suối. Nếu bây giờ được ước một điều, con chỉ ước mãi mãi không có căn bệnh đó, con ước như vậy là để ba mẹ được sống với con. Khi đi học hay đi đâu con cũng thấy các bạn đều có ba mẹ, con thấy rất buồn. Nhưng đối với bản thân con, con vẫn thấy rất hạnh phúc vì mọi người bên cạnh luôn quan tâm, giúp đỡ con như ông bà ngoại và dượng, dì".

Cũng theo lời chị Hường thì sau khi bố Liên mất được 2 năm thì mẹ bé cũng qua đời. Trước khi nhắm mắt họ dặn dò hai vợ chồng chị nuôi Liên thành người giúp vì không biết gửi gắm cho ai nữa. Bởi bên nội của Liên thì ở tận Sóc Trăng nhưng họ cũng khó khăn.

“Thương cháu nên hai vợ chồng tôi phải bỏ quê đi ra Hà Nội làm, còn có tiền mà gửi về. Liên nói muốn có máy tính học tiếng Anh với cái xe đạp để đi học, rồi tôi nói để dì đi thi “Hát mãi ước mơ” rồi dì kiếm tiền mua cho. Và tôi sẽ hát cho cháu gái của tôi”.

Trên sân khấu chương trình, chị Hường đã hát bài “Ru lại câu hò” khiến khán giả và các giám khảo không giấu nổi xúc động.

Có mặt tại trường quay cùng chị Hường và bé Liên, ông Ôn cho biết hàng ngày ông nuôi bò để có tiền nuôi cháu đi học, còn đất thì đã bán hết vì con nằm một chỗ không biết làm sao.

“Con tôi tới giờ 50 tuổi rồi mà vẫn chỉ nằm một chỗ, thìa cũng không cầm được nên phải chăm từng chút, đút từng thìa một cho ăn. Mọi người nói thì nó cũng hiểu”.

Còn bé Liên, khi được Trấn Thành hỏi đi học có gặp gì khó khăn không, cô bé nghẹn ngào cho biết lúc đầu các bạn cũng xa lánh nhưng sau đó được thầy cô khuyên giải nên các bạn đã chơi cùng.

"Đây là trường hợp rất hi hữu vì theo khoa học là mẹ bị HIV thì tới 50% đẻ con cũng bị theo. Con là may mắn vì trời thương sinh ra lành lặn nên chú Thành hi vọng con sẽ học giỏi, sau này con lớn lên con sẽ phụ giúp và lo lại ông bà ngoại”, Trấn Thành nói với bé Liên.

Sau cùng nam danh hài lên sân khấu, đứng cạnh bé Liên và ông Ôn rồi nói: “Con cảm ơn ông, con gửi gia đình 5 triệu để phụ ông tiền chợ để ông lo lắng cho cháu, để cháu có điều kiện ăn học tốt ông nhé”. "Con cũng tặng ông tiền để ông mua cái xe đi lại cho đỡ thuận tiện hơn", Võ Hạ Trâm tiếp lời. Còn Giang Hồng Ngọc cũng tặng 5 triệu cho gia để mua xe đạp cho bé Liên.

Lộc Liên