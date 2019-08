Xúc động chương trình 'Người là niềm tin tất thắng'

Quảng cáo

Những ca khúc, câu chuyện xúc động về Chủ tịch Hồ Chí Minh

“Người là niềm tin tất thắng” hướng tới kỷ niệm Quốc khánh, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, do Báo Quân đội Nhân dân phối hợp Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thực hiện. Đây là một dịp để nhớ về Người, những lời căn dặn trước lúc đi xa để tiếp tục nhìn lại những điều đã làm được, quyết tâm tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Mở màn chương trình là liên khúc hát múa: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ, Bài ca Hồ Chí Minh và Bác cùng chúng cháu hành quân. Ba phóng sự ngắn: Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Ngọn đuốc soi đường cho dân tộc, Bên Bác lòng ta trong sáng hơn chính là chủ đề ba phần trong chương trình.Đan xen với các phóng sự là những phần trình diễn ấn lắng đọng của các nghệ sĩ tên tuổi ở dòng nhạc cách mạng như NSND Quang Thọ, Thu Hiền, NSƯT Hồng Hạnh, Việt Hoàn, ca sĩ Anh Thơ, Lan Anh, Bùi Lê Mận... với loạt ca khúc kinh điển: Thăm bến nhà Rồng, Đêm Trường Sơn nhớ Bác, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Làng Chăm ơn Bác, Nhớ Bác lòng con trong sáng hơn, Những bông hoa trong vườn Bác, Chúng con canh giấc ngủ cho Người, Người là niềm tin tất thắng...NSND Vương Hà đọc thơ “Bác ơi” trên sân khấu bên cạnh các ca khúc nổi tiếng. Bài thơ do nhà thờ Tố Hữu viết khi Bác mất, chính là điều văn bằng thơ thể hiện tình cảm sâu sắc của nhà thơ và nhân dân với vị cha già dân tộc.Người xem sống lại những hình ảnh, câu chuyện về Bác qua lời kể những nhân chứng, khách mời như: Thượng tướng, Anh hùng LLVT nhân dân Phạm Thanh Ngân; nữ Anh hùng LLVT nhân dân Trương Thị Khuê.Trước đêm biểu diễn, BTC mời các chuyên gia, nhà khoa học tọa đàm “Trung hiếu bên người”, trong đó có nội dung chia sẻ về công tác giữ gìn lâu dài và bảo vệ thi hài Bác. Trong tối giao lưu-nghệ thuật “Người là niềm tin tất thắng”, khán giả được nghe những chia sẻ của các chuyên gia trong lĩnh vực này.Đây chính là câu chuyện kể từ Giáo sư, Viện sĩ, Tiến sĩ Khoa học Đặng Vũ Minh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học-Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng khoa học cấp Nhà nước bảo quản giữ gìn lâu dài thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và GS.TS. Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Khoa học nghiên cứu Nhân tài-Nhân lực.Việc giữ gìn lâu dài và bảo vệ thi hài Bác là nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong đó quân đội, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vinh dự được giao trọng trách này. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn và giữ gìn trọn vẹn thi hài Bác trong điều kiện ở một đất nước khí hậu nhiệt đới, với sự giúp đỡ hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân Liên Xô khi đó, cán bộ và chiến sĩ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã làm việc quên mình, lập nên những thành tích đặc biệt.

Nguyên Khánh