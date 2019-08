Xúc động chuyện về Bác ở cầu truyền hình ‘Muôn vàn tình thương yêu’

Quảng cáo

Cầu truyền hình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, được thực hiện tại ba điểm cầu: Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (Trung tâm Phát thanh Quốc gia), Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và Bến Nhà Rồng



Tới tham dự tại điểm cầu Hà Nội (Nhà hát VOV) có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước: Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; cùng nhiều vị lãnh đạo bộ, ban ngành trung ương và một số đại biểu quốc tế.



Mở đầu chương trình đặc biệt, nghệ sĩ tại cả ba điểm cầu hòa vang “Lãnh tụ ca” của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, lời Nguyễn Đình Thi, Lưu Hữu Phước.

Nhiều lời ca dâng Bác

Không chỉ có những ca khúc dâng Bác, ca khúc đề tài chiến tranh cách mạng (Người là niềm tin tất thắng, 50 năm theo lời Bác dặn, Trông cây lại nhớ đến Người, Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân) những người thực hiện dựng những vở kịch ngắn như “Đêm giao thừa” tại điểm cầu Hà Nội. Vở kịch xúc động xây dựng dưới dạng hồi tưởng của bác Vũ Kỳ, thư ký của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một lần Bác tới chúc tết gia đình chị gánh nước thuê vào đêm 30 Tết.

Nỗi niềm của Bác lo cho dân cho nước

Tình cảm và cả đời dành lo cho dân cho nước của Bác cũng thể hiện qua tiết mục sân khấu “Nỗi đau” về nỗi canh cánh của Người trước việc cán bộ, Đảng viên tha hóa biến chất. Trong câu chuyện này, những người thực hiện khắc họa lại nỗi niềm của Bác khi phải quyết định bác giảm án, y án tử hình đại tá quân nhu Trần Dụ Châu, một phần tử tham nhũng được xét xử đầu tiên trong lịch sử Nhà nước mới.



“Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” là tiết mục sân khấu khác với những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh hết mực yêu thương dân, chăm lo xây dựng Đảng, tình đồng chí, đoàn kết gương mẫu trong Đảng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa động viên nghệ sĩ tại Hà Nội



50 năm sau khi Người đi xa, toàn Đảng toàn dân và toàn quân thực hiện Di chúc của Bác. Không chỉ nêu bật nỗ lực, thành tựu, bài học qua 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, những người thực hiện cũng nhắc tới những việc mà Đảng ta, nhân dân ta thực hiện chưa thật tốt, chưa toàn diện Di chúc của Bác. Nhìn lại để cố gắng nỗ lực hơn nữa trong chặng đường sắp tới tiếp tục làm theo lời Bác dạy.

Từ điểm cầu Nghệ An

Chương trình truyền hình trực tiếp trên các kênh: VTC1, VTC3, VTC10, Kênh Truyền hình Vietnam Journey, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (HTV), Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An (NTV) và nhiều Đài phát thanh - truyền hình trong cả nước; được phát thanh trực tiếp trên các kênh sóng: VOV1, VOV2, VOV3, VOV4 được phát trực tuyến trên các báo điện tử: VOV.VN, VTC News, trang điện tử VOVWORLD.VN và ứng dụng VOV Media.

Nguyên Khánh