Yên Bái thu giữ 105 kg tiền xu cổ đưa vào bảo tàng ​

Ngày 26/7, trao đổi với phóng viên, ông Lý Kim Khoa, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh Yên Bái cho biết: Hôm qua (25/7) Bảo tàng đã tiếp nhận 105 kg tiền xu cổ do Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) bàn giao.

Theo kết quả giám định của Bảo tàng tỉnh Yên Bái, nhóm tiền xu cổ trên có chất liệu bằng đồng, thuộc nhiều niên đại khác nhau, có một số đồng tiền xu cổ nhất thuộc niên đại 118 trước Công nguyên, thuộc triều vua Hán Vũ Đế (Trung Quốc). Những đồng tiền xu khác có thuộc các niên đại, triều vua khác nhau, trong khoảng thời gian từ năm 621 đến năm 1233.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 23/4/2019, nhận được tin báo của nhân dân về việc có hai người đi xe mô tô đi từ xã Vĩnh Lạc đến xã Liễu Đô (huyện Lục Yên) có biểu hiện nghi vấn.

Số tiền xu cổ bị lực lượng Công an huyện Lục Yên thu giữ.

Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy và Đội Cảnh sát giao thông (Công an huyện Lục Yên) đã ra lệnh dừng hai xe mô tô do Hoàng Văn Lan, trú ở xã An Phú, và Lã Văn Hùng trú ở xã Minh Xuân (huyện Lục Yên) đang điều khiển.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện, mỗi xe mô tô chở một bao tải tiền xu cổ, tổng trọng lượng 105 kg. Số tiền xu cổ trên được giữ lại để phục vụ việc điều tra, xác minh.

Sau đó kết quả điều tra cho biết, số tiền xu cổ trên được hai người dân vô tình đào được tại mảnh đất trống của thôn Khau Ca (xã An Phú, huyện Lục Yên) và bán lại cho Lã Văn Hùng.

Sau khi có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xử lý hành chính đối với Lã Văn Hùng bằng hình thức tịch thu toàn bộ số tiền xu cổ trên, ngày 25/7, Công an huyện Lục Yên đã tiến hành bàn giao cho Bảo tàng tỉnh Yên Bái quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

