Có một cuộc tình với Jazz

Không biên giới

Gặp chị Tuyết Loan sau thời gian dài chị định cư ở Mỹ trong căn nhà nhỏ ở quận 10, TPHCM, chị kể: “Tôi hát nhạc jazz từ trước 1975. Thời đó cũng ít người theo dòng nhạc khó nghe này. Sau năm 1975 lại càng ít đất diễn hơn. Mãi tới năm 1986 mở cửa, tôi được mời hát ở một trong ba vũ trường đầu tiên được mở lại tại TPHCM”.

Ca sỹ kể: “Thời bao cấp, hầu như không ai có tài liệu gì về nhạc jazz. Tôi phải đi mua băng đĩa để đưa cho ban nhạc nghe, tập trước rồi đệm cho mình hát. Lúc qua Singapore, tôi có dịp ghé xem mấy club nhạc của họ và may mắn được mời lên hát mấy bài. Sau đó tôi được một ân nhân tạo cho tôi cơ hội sang lại Singapore để thu âm. Đó cũng là đĩa nhạc jazz đầu tiên của tôi. Đĩa nhạc của tôi được thu âm với các nhạc sỹ Singapore tại thời điểm đó”.

Kỷ niệm về đĩa nhạc đầu tiên, lại được ra đời ở nước ngoài, tựa như câu chuyện về một giấc mơ trở thành hiện thực vậy. Chị thoáng chút trầm ngâm, tâm sự: “Nhạc jazz ở trong máu tôi, tôi hát với tất cả sự đam mê và tình yêu với nó, dù rằng chỉ một khán giả nghe tôi cũng vẫn cứ đam mê mà hát hết mình”.

Tuổi thơ mãnh liệt

Ca sỹ Tuyết Loan sinh 1950 ở Sài Gòn, nhưng năm 1964, mới 14 tuổi chị đã đi hát ở các phòng trà. Có lẽ chị là một trong số những ca sỹ nhí nhỏ tuổi nhất Sài Gòn hát nhạc ngoại quốc, đặc biệt lại là hát nhạc jazz ở các phòng trà ca nhạc tại trung tâm quận Nhất gần chợ Sài Gòn, thậm chí ở các club ca nhạc dành cho khách nước ngoài.

Gia đình chị nề nếp, có truyền thống giáo dục. Ba chị làm Quận trưởng. Cuộc đời chị hoàn toàn thay đổi chỉ vì tình yêu âm nhạc. Chị kể: “Năm 14 tuổi, vì mê âm nhạc quá, tôi bỏ học để đi hát. Lúc đó, tôi mới học lớp tám thôi. Ba có chức tước có địa vị trong xã hội nhưng con gái lại bỏ ngang tất cả để theo nghiệp hát khiến gia đình lo lắng”.

Bà chị họ tên Tuyết Hương cũng chính là sư phụ dạy hát cho bé Tuyết Loan. Thật ra ban đầu bà chị họ dạy Tuyết Loan hát nhạc Việt để dễ nổi tiếng và nhiều show diễn hơn, nhưng cô em lại “không mấy vâng lời” vì quá thích nhạc jazz. “Hình như nhạc Việt Nam hợp với chất giọng nhẹ nhàng, uyển chuyển, trong khi từ bé tính tôi đã mạnh mẽ, bộc trực, bởi vậy tôi rất thích thứ âm nhạc tự nhiên, cá tính, biểu cảm. Nhạc jazz chính là thứ âm nhạc tôi thích”.

Trong âm nhạc có lửa

Trước năm 1975, có khi mỗi đêm chị hát tới 8 tụ điểm mà mỗi nơi lại hát những bài khác nhau, tạo ra màu sắc riêng cho từng phòng trà. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đệm cho chị hát. Bác Xuân, nghệ sỹ piano đã góp ý, mời Tuyết Loan về nhà chỉ bảo thêm. Ông rất giỏi về nhạc jazz. Ông nói: “Cháu có năng khiếu bẩm sinh để hát dòng nhạc này, hãy cố gắng trau dồi”.

Giọng hát của chị do thiên phú, không đào tạo bởi trường lớp. Chị không đọc được nốt nhạc, nhưng nghe bài hát rất nhanh và hát dựa trên các điệu nhạc được phối khí cho bài hát đó. “Thường thì tôi nghe qua bài hát 3 lần, sau đó tắt máy rồi tự mình hát. Trí nhớ của tôi tốt tới mức tôi có thể thuộc gần 300 bài hát. Một số vốn trong nghề nghiệp mà hiếm có ca sỹ nào có được. Đặc biệt với nhạc jazz, tiết tấu rất khó”, chị chia sẻ.

Tôi còn nhớ trong chương trình âm nhạc “Dấu Ấn” tôn vinh nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn, ca sỹ Tuyết Loan là nghệ sĩ khách mời lớn tuổi nhất xuất hiện trong chương trình, nhưng chính ca sỹ lại làm nóng cả trên sân khấu và khán phòng bằng lối hát điêu luyện, nóng bỏng.

Tiết lộ kỹ năng biểu diễn “có một không hai” của một nghệ sỹ jazz kỳ cựu, ca sỹ Tuyết Loan nói: “Mỗi lần bước lên sân khấu, chị đều rất phấn chấn, cười rất tươi. Chị lên sân khấu là chị quên hết mọi chuyện xung quanh. Nhiều ca sỹ trẻ hỏi chị vì sao hát sung như thế? Chị nói rằng được bước lên sâu khấu là vui rồi, nên dù sân khấu nào, chị vẫn luôn hát rất sung”.

Khán giả là tri kỷ

Cuộc sống riêng của chị có những thăng trầm. 18 tuổi lập gia đình, cuộc đời cũng có trắc trở trong hôn nhân. Chị nói: “Tôi là người mưu cầu hạnh phúc cho người khác và yêu cầu người khác cùng làm như thế với tôi. Tuy vậy, tôi không may mắn khi cuộc sống trải qua những khúc quanh mình không hề muốn”.

“Ai yêu mến chị, chị yêu mến người đó, chứ không nghĩ rằng vì mình là nghệ sỹ nên họ yêu quý mình thì mình không có nghĩa vụ phải yêu mến lại họ - Người ca sỹ gần 70 tuổi tâm sự. Chị vẫn cảm thấy niềm vui với khán giả như ngày đầu đi hát...

Hơn 50 năm ca hát, ca sỹ Tuyết Loan đã thực hiện được 2 CD nhạc quốc tế, một CD nhạc Việt Nam, một DVD Live show (thực hiện tại phòng trà WE, TPHCM).

Phong cách hát jazz của Tuyết Loan khá đặc biệt. Trên sân khấu ca sỹ chỉ đong đưa duyên dáng một cách uyển chuyển, vỗ tay, búng tay và hát. “Quan trọng là thần thái. Ánh mắt giao lưu với khán giả nhẹ nhàng. Nụ cười, ánh mắt biết nói. Tôi hát điều này cho anh, cho chị. Không kìm nén gì hết. Tôi hát vì tất cả mọi người” - ca sỹ mỉm cười.

Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn: “Ca sỹ Tuyết Loan là người sở hữu giọng hát đặc biệt, cá tính, nội lực. Trên hết, chị có một đam mê với nhạc jazz hết sức mạnh liệt. Chị Tuyết Loan là một tấm gương cho các nghệ sỹ trẻ”.

Còn nghệ sỹ Piano Trần Minh Phương: “Tuyết Loan là ca sỹ nhạc jazz hàng đầu Việt Nam vì chị luôn đem đến cho khán giả một cảm giác mới mẻ trong mỗi lần chị đứng trên sân khấu. Ở độ tuổi 70 chị vẫn biểu diễn rất đam mê và mãnh liệt là điều hiếm thấy”. Nghệ sĩ Tuyết Loan ngày thường.



Trần Nguyễn Anh