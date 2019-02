Đề nghị không trục lợi từ dâng sao giải hạn

Ngày 20/2, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có văn bản số 033 về việc tổ chức nghi lễ nguyện cầu bình an cho Phật tử và nhân dân tại các chùa nhân dịp đầu xuân. Trong công văn do Chủ tịch Hội đồng trị sự - Hoà thượng Thích Thiện Nhơn ký gửi Ban trị sự giáo hội các địa phương, nêu rõ việc nguyện cầu bình an, mong muốn sức khoẻ, hạnh phúc, an lạc là nhu cầu và bản năng của con người.

Đây là khuynh hướng chủ đạo của tất cả các tôn giáo từ thủa sơ khai. Phật giáo cũng như các tôn giáo lớn khác, có chức năng là chỗ dựa tinh thần, tâm linh cho con người. Các chùa tổ chức cầu quốc thái dân an, mong muốn đem lại bình an cho mọi người là việc làm có ý nghĩa, đem lại sự lạc quan trong cuộc sống, Giáo hội Phật giáo lý giải.

Tuy nhiên, Giáo hội chỉ ra hiện tượng những năm gần đây một số chùa tổ chức lễ cầu an sai lệch. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn cũng lý giải, dâng sao giải hạn không phải là nghi lễ của Phật giáo, mà là tư tưởng triết học của Lão giáo đã hòa nhập với Phật giáo trong truyền thống Tam giáo đồng nguyên. Phật giáo tôn trọng và đã dùng pháp phương tiện để tập hợp mọi người mà giảng về giáo lý nhân quả, hoằng dương chính pháp.

“Giáo hội yêu cầu tăng ni, đặc biệt là các lãnh đạo gương mẫu trong việc tổ chức lễ cầu an tại các chùa dịp đầu xuân; chỉ tổ chức lễ cầu quốc thái dân an; không làm dịch vụ và trục lợi từ hoạt động này”, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam yêu cầu.

Trước đó, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự cũng nêu quan điểm “Giáo hội không khuyến khích nhà chùa dâng sao giải hạn”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thuỷ cũng nêu quan điểm của Bộ trong việc chấn chỉnh sự biến tướng của lễ hội, trong đó có việc dâng sao giải hạn. Ngày 20/2, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy ký công văn số 591 gửi Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ), Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc tăng cường thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội, cơ sở thờ tự Phật giáo.

Lãnh đạo Bộ nêu, qua kiểm tra thực tế tại một số lễ hội, cơ sở thờ tự, di tích và tổng hợp tình hình tại các địa phương cho thấy, đầu năm 2019 về cơ bản các hoạt động lễ hội có nhiều chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tại một số cơ sở thờ tự Phật giáo, di tích vẫn còn hiện tượng tổ chức dâng sao giải hạn có thu tiền, lợi dụng nhu cầu chính đáng của người dân để trục lợi. Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho rằng cần sớm có giải pháp để chấn chỉnh.

“Để khắc phục những hạn chế nêu trên, Bộ VHTTDL trân trọng đề nghị Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) và Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các cơ sở tôn giáo thực hiện nghiêm Nghị định số 110 quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; công văn về việc tăng cường nét đẹp văn hóa truyền thống dân tộc tại các cơ sở thờ tự Phật giáo; hướng dẫn các cơ sở thờ tự Phật giáo không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi, ảnh hưởng đến nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc”, lãnh đạo Bộ đề nghị.

