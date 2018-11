Khai mạc Triển lãm Không gian nghệ thuật Art In The Forest lần thứ 4

Nâng bước sức trẻ

Năm 2018, Art In The Forest trở lại với một tinh thần mới, tràn đầy sức trẻ. Hầu hết các nghệ sỹ tham dự chương trình đều là những gương mặt trẻ lứa tuổi 8X, 9X. Những cái tên còn khá mới mẻ và đang dần khẳng định mình như Trần Thược, Tạ Duy, Lê Minh Tùng, Nguyễn Thị Hoàng Minh, Nguyễn Xuân Lục, Triệu Minh Hải, Hoàng Mai Thiệp, Hoàng Duy Vàng. Các nghệ sỹ trẻ được tạo điều kiện sáng tạo tối đa, hoàn toàn chủ động trong việc lựa chọn chất liệu hội họa và điêu khắc, hứa hẹn những bất ngờ mang tính đột phá không chỉ đối với triển lãm Art In The Forest thường niên, mà còn là những thăng hoa trong chính sự nghiệp sáng tác của mỗi cá nhân.

Đồng hành cùng sức trẻ chính là khách mời danh dự của Triển lãm Không gian nghệ thuật mùa thứ 4, nghệ sĩ điêu khắc Trần Hoàng Cơ (1961). Ông mang đến triển lãm một tác phẩm điêu khắc hoành tráng trong sự nghiệp rực rỡ của mình, gọi tên là “Rừng Nguyên Sinh”.“Art In The Forest là cơ hội để giấc mơ 25 năm của tôi được bung nở. Bản thân tôi đã theo dõi triển lãm nghệ thuật đặc biệt này nhiều năm qua, và nhận thấy chương trình thực sự là một không gian quy mô, được nhà đầu tư thực hiện chỉn chu về yếu tố nghệ thuật. Tác phẩm được tạo ra đã chứng minh rất rõ về khối lượng, chất lượng các nghệ sĩ tham dự, có tầm ảnh hướng lớn đến công chúng yêu nghệ thuật”, nghệ sỹ Trần Hoàng Cơ chia sẻ.

Nuôi dưỡng giá trị nghệ thuật Triển lãm Art In The Forest đã trải qua 3 mùa với sự góp mặt của hàng chục nghệ sỹ trong và ngoài nước. Hơn 50 tác phẩm hội họa, điêu khắc của các kỳ triển lãm hiện đang được trưng bày trong khuôn viên của Resort 5 sao ven hồ Đại Lải, trong studio giữa rừng thông, trải dài từ cổng vào đến các con đường nội khu, nổi bật giữa không gian của cây và hoa, hòa quyện với vẻ đẹp của kiến trúc xanh thuần khiết nơi đây. Mỗi tác phẩm đều mang một ý tưởng độc đáo cùng quá trình thực hiện kỳ công của các nghệ sỹ. Từ những nghệ sĩ trẻ cho đến nghệ sỹ hơn 70 tuổi, làm việc miệt mài suốt nhiều tháng trời. Sau cùng, bằng tất cả tâm huyết và đam mê nghệ thuật, họ để lại nhiều dấu ấn khi biến những khối đá, khối gỗ, sắt thép vô tri vô giác trở thành những tác phẩm mang thông điệp riêng về cuộc sống với nhân sinh quan sâu sắc. Nếu như trên thế giới, các tác phẩm điêu khắc lớn xuất hiện phổ biến nơi công cộng, trong khu triển lãm, thì tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại lại có quá ít không gian cho các tác phẩm nghệ thuật giá trị được dễ dàng tiếp cận công chúng và được trân trọng một cách xứng đáng. Việc đầu tư, trưng bày tác phẩm nghệ thuật là điều không khó, nhưng để thật sự nuôi dưỡng các giá trị nghệ thuật chân chính từ người nghệ sỹ chân thành và làm cầu nối đưa các giá trị ấy tới gần hơn với công chúng mới thật sự là vấn đề mà Flamingo quan tâm nuôi dưỡng. Họa sỹ Vũ Hồng Nguyên, đồng sáng lập Art In The Forest khẳng định Art In The Forest là dự án có mục tiêu bền vững, lâu dài: “Trong vòng 10 năm, tại Flamingo Đại Lải Resort sẽ có một bảo tàng triển lãm hàng trăm tác phẩm nghệ thuật đương đại qua các mùa Art In The Forest. Với mong muốn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật thực sự, những tác phẩm không “gồng gánh” trên vai bất kỳ trọng trách nào khác, chúng tôi tạo những điều kiện tốt nhất để nghệ sĩ được thoải mái thể hiện ý tưởng của mình. Chính những tác phẩm nghệ thuật hôm nay sẽ là sự “gom góp” cho một không gian nghệ thuật rộng lớn của tương lai, để tinh thần nghệ thuật, trách nhiệm với nghệ thuật sẽ không ngừng lan tỏa”.

P.V