Lễ hội La Vang: 'Cùng Mẹ La Vang, vào đời làm chứng'

Trong tâm thức của người Công giáo, nhà thờ La Vang-Quảng Trị trở thành địa điểm thiêng liêng và quen thuộc qua lễ hội hành hương diễn ra hằng năm và Đại hội Hành hương La Vang 3 năm tổ chức một lần, với nhiều hình thức sinh hoạt tôn giáo đa dạng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính cho hay, để lễ bế mạc Năm Thánh 2018 của Giáo tỉnh Huế tổ chức tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang diễn ra an toàn, thuận lợi, chính quyền các cấp tỉnh Quảng Trị đã hỗ trợ tích cực đảm bảo an ninh trật tự, điều tiết giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế…

“Việc tổ chức thành công Năm Thánh 2018 tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang- tỉnh Quảng Trị, khẳng định chính sách nhất quán tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước Việt Nam; thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền tỉnh Quảng Trị đối với nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của các tôn giáo trong đó có đạo Công giáo”, ông Chính nói.

Hữu Thành