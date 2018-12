Triển lãm và đấu giá tranh nude

6 tác phẩm được đấu giá gồm: Thanh xuân của Đặng Thị Thu An, Trái cấm của Lê Anh Cẩn, As light as silk a của Bùi Tiến Tuấn, Đêm êm đềm của Nguyễn Đình Hợp, Giọt sương mai của Phan Linh Bảo Hạnh, Nỗi buồn đẹp của Nguyễn Phan Bách.

Thu An sinh 1983 tại Đồng Hới, từng thành công với triển lãm cá nhân Giao cảm (2013) và nhiều triển lãm nhóm, triển lãm chung khác. Thu An chia sẻ về Thanh xuân: “Tôi lấy cảm hứng giữa thời khắc năm cũ và năm mới, một chút níu kéo phảng phất trong ánh mắt cô gái nhưng đôi môi kịp nếm trọn vị hồng chát của ly rượu nồng vừa khi mai vàng đã bung nở. Cô gái vồn vã hồ hởi đón xuân mới. Tuổi thanh xuân là điều mà người phụ nữ nào cũng muốn giữ, nhưng dẫu không giữ được, họ luôn hạnh phúc đón nhận những điều mới mẻ - sự thay đổi về cơ thể khi được làm vợ làm mẹ. Vậy nên tuổi thanh xuân là mãi mãi khi người phụ nữ biết yêu cơ thể.”

Lê Anh Cẩn sinh 1985 có cha là họa sĩ Lê Anh Tân, hai anh ruột: họa sĩ Lê Võ Tuân và họa sĩ Lê Võ Tuyển. Lê Anh Cẩn tâm sự, lấy hình tượng khỏa thân làm chủ thể để giải phóng ý tưởng năng lượng. Cho nên phụ nữ trong Trái cấm rất e ấp dịu dàng, bí ẩn quyến rũ.

Quê Hội An, Bùi Tiến Tuấn sinh 1971, giảng viên Đại học Mỹ thuật TPHCM. Từng triển lãm quốc tế tại gallery Combee Farm (Anh - 1999), Art Exhibition for World Peace (Seoul, Hàn Quốc - 2000), cùng nhiều triển lãm nhóm. Có tranh ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM và nhiều sưu tập tư nhân. Tỏa sáng với tranh lụa, Bùi Tiến Tuấn là tên tuổi được giới sưu tập trong nước và quốc tế ưa chuộng. Anh say mê với đề tài những cô gái thị thành: “Tôi thích bắt nhịp với đời sống hiện đại, với hơi thở gấp gáp ồn ào, náo nhiệt của phố thị. Tôi thích vẽ những cô nàng gái quê lên phố, có chút kệch cỡm có chút ngả ngớn, nhưng từ họ toát lên hơi thở của cuộc sống. Tôi đưa các cô gái vào tranh, cố gắng sao cho hợp với chất nhẹ nhàng và bềnh bồng, hư ảo của lụa”.

Nguyễn Đình Hợp sinh 1975 tại Hải Phòng sống Hà Nội. Được tặng thưởng của Quốc hội châu Âu, giải thưởng tác phẩm suất sắc của chính phủ Kazakhstan, có tranh trong sưu tập của Nghị viện châu Âu. Nguyễn Đình Hợp nói về bức nude đấu giá lần này: “Là một trong những bức tranh lành kín đáo nhất, vẽ trong thời gian ngắn nhất khi làm phóng sự về tranh nude”. Tranh mô tả cô gái e lệ động phòng đêm tân hôn, ngại ngùng với chính chồng vừa cưới.

Phan Linh Bảo Hạnh sinh 1981 tại Huế, sống ở TPHCM. Chục năm qua tranh Hạnh liên tục triển lãm ở nhiều nước và khu vực, được nhiều nhà chơi tranh Singapore, Hongkong, Hàn Quốc, Ý, Pháp, Mỹ, Thụy Sĩ, Việt Nam sưu tầm. Trong tranh Bảo Hạnh, phụ nữ đẹp nõn nà mơ màng ngủ trên chiếc lá sen. Nét đẹp tinh khôi của tòa thiên nhiên khiến người xem phải nín thở sợ mạo phạm. Những đường cong trên cơ thể, gót sen hồng, bầu ngực trần kiêu hãnh vươn cao được thể hiện khéo léo, không chút dung tục.

Nguyễn Phan Bách sinh 1976 sống ở Hà Nội, có 5, 6 triển lãm cá nhân và vài chục triển lãm chung.

Linh An