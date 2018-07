Văn hóa miền đất di sản Hội An qua show diễn thực cảnh

Với vẻ đẹp tinh tế và yên bình, Hội An, đô thị cổ ven bờ sông Hoài luôn là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Mảnh đất di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận này còn là nơi hội tụ của tinh hoa văn hóa truyền thống với bề dày lịch sử hàng trăm năm. Trở lại với hành trình hơn 400 năm lịch sử, một câu chuyện đậm bản sắc Việt đã được tái hiện tinh tế, sâu lắng về bức tranh chân thực, sống động của cuộc sống lao động thường ngày của người dân Hội An xưa, cung bậc cảm xúc của những câu chuyện tình yêu gắn liền với xứ Quảng trong show diễn nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An. Show diễn đã đưa người xem trở lại miền ký ức về một phố Hội thân thương mà rực rỡ sắc màu, nơi từng là thương cảng sầm uất, giao thoa văn hóa Đông Tây một thời.

Với một không gian ngoài trời 25.000m2 có sức chứa hơn 3.000 chỗ ngồi, Ký ức Hội An được đánh giá là show thực cảnh lớn nhất Việt Nam hiện nay. Trong suốt hơn 60 phút trình diễn, khán giả không khỏi trầm trồ trước sự đầu tư công phu từ nội dung đến hình thức thể hiện độc đáo kết hợp giữa chất liệu âm nhạc, công nghệ ánh sáng hiện đại hàng đầu thế giới và nghệ thuật tạo hình đặc sắc thông qua 5 màn diễn với chủ đề Sinh mệnh – Đám cưới – Đèn và Biển – Hội nhập – Áo dài.. Dàn diễn viên chuyên nghiệp lên tới 500 người đã hòa mình trọn vẹn vào vai diễn trong mỗi phân cảnh, chuyển tải từng cung bậc cảm xúc về một sông Hoài phố Hội qua những câu chuyện lúc thì lãng mạn, mênh mang, lúc lại hoa lệ, rực rỡ giữa một thuở vàng son khi chuyển mình trở thành một trong những thương cảng sầm uất nhất của Đại Việt thế kỷ 16 -19.

12 Đại sứ và nhiều quan khách quốc tế hội ngộ, cùng thưởng thức Ký ức Hội An Tham dự cùng đoàn đại sứ quốc tế tới thưởng thức show diễn thực cảnh Ký ức Hội An trong chuyến công du tới phố Hội gần đây, Bà Maria Figa Lopez-Palop, Đại sứ Tây Ban Nha chia sẻ với giới báo chí sau show diễn, "Tôi cảm thấy kinh ngạc với show diễn tuyệt vời này. Ký ức Hội An là một show diễn thực cảnh mới ra mắt nên còn ít người biết tới. Tuy nhiên với tư cách là Đại sứ Tây Ban Nha, tôi sẽ hỗ trợ các bạn lan tỏa thông tin về show diễn để khách du lịch Tây Ban Nha biết tới và thưởng thức show diễn khi tới Hội An. Tôi cảm thấy thích thú với công nghệ trình diễn, âm nhạc, sự đam mê và chuyên nghiệp của các diễn viên, và đặc biệt thích phần trình diễn Áo Dài trong show".

Áo dài Việt, nón lá và đèn lồng Hội An cùng thăng hoa trong màn 3 – Đèn và biển Cùng thưởng thức show diễn với các Đại sứ quốc tế, Lãnh sự danh dự Rumani Lý Nhã Kỳ cho biết, “Kỳ rất vinh dự khi được xem show diễn Ký ức Hội An và cảm thấy rất xúc động, tự hào trước các bạn bè quốc tế về quê hương mình bởi chúng ta có một nền văn hóa rất rộng lớn và đặc biệt là tự hào bởi con người Việt Nam rất tài giỏi – như những con người đã làm nên show diễn này.” Nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm khác biệt, độc đáo về một Hội An tinh tế, đậm đà bản sắc Việt theo xu hướng du lịch khám phá văn hóa, nhà sản xuất cùng với đội ngũ Ban cố vấn là các chuyên gia như Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhạc sĩ Đức Trịnh cùng với các chuyên gia nghệ thuật thực cảnh hàng đầu thế giới đã dành nhiều tâm huyết, nỗ lực và đam mê để đưa một “Ký ức Hội An” trọn vẹn nhất đến với công chúng. Và sau mỗi đêm diễn, Ký ức Hội An đang dần chiếm trọn tình cảm của khán giả, hứa hẹn trở thành một trải nghiệm “không thể bỏ qua” trong chuyến khám phá Hội An của du khách.

