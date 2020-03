Container đi nhanh phanh gấp khiến xe xoay ngang trên đường

Do trời mưa, tài xế container đi nhanh phanh gấp khiến đầu xe xoay ngang đâm vào lan can. May mắn không có ai bị thương, giao thông đã bị ùn tắc dài hướng đi Hải Phòng.