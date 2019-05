Sân khấu đỉnh cao của Hương Tràm năm 17 tuổi trước tin tạm dừng ca hát

7 năm trước, Hương Tràm bùng nổ ở vòng giấu mặt Giọng hát Việt 2012 bằng ca khúc "I Will Always Love You". Kể từ đây, cô vươn tầm thành ca sĩ trẻ được yêu thích tại Vpop.