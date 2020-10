Sợ mẹ và chị gái không đồng ý, nam tài xế từ chối cô giáo 43 tuổi vì khó có con

Tham gia tập 224 chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, anh Mai Nguyễn Đăng Lân (43 tuổi, tài xế ở An Giang) khiến MC Cát Tường và khán giả tiếc nuối khi từ chối chị Huỳnh Thị Hồng Phụng (43 tuổi, giáo viên tại An Giang) vì lí do không có cảm xúc và lo sợ đằng gái khó có con nên mẹ và chị gái sẽ không đồng ý.