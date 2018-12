Trưởng phòng CSGT TPHCM tiết lộ kế hoạch đảm bảo giao thông

Ngày 6/12, trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC08, Công an TPHCM) tiết lộ một số kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố trong đêm diễn ra trận bán kết lượt về giữa hai đội tuyển Việt Nam-Philippines.