Sức khỏe bé 1 tuổi bị bố 'ngáo đá' ném từ mái nhà xuống giờ ra sao?

Trung tá Trần Văn Cần, Trưởng Công an phường Vinh Tân, TP. Vinh (Nghệ An) cho biết gã đàn ông trèo lên mái nhà rồi thả cháu bé xuống, rất may lực lượng cứu hộ kịp thời ôm được cháu và đưa đến bệnh viện cấp cứu.