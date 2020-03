Tàu bệnh viện hải quân Mỹ tới trợ giúp New York chống dịch COVID-19

Bang New York đang lâm nguy do COVID-19. Tàu bệnh viện Comfort 1.000 giường bệnh của hải quân Mỹ nhanh chóng tiến vào thành phố New York để trợ giúp.