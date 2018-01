Hôm nay, thông tin từ cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng liên quan vụ nổ mìn tại cây ATM Vietinbank, đặt trong khuôn viên Trường CĐ Du lịch Nghệ An, tại đường Phan Sào Nam, P Nghi Thu (TX Cửa Lò).