Tài xế say xỉn lao xe vào cửa hàng

Tài xế say xỉn lái một chiếc Nissan màu trắng đột nhiên đâm vào cửa hàng có 3 người đàn ông đang ngồi uống nước. Rất may mắn khi không có ai thiệt mạng, 2 người bị thương nhẹ và 1 người được đưa đến bệnh viên điều trị do mảnh kính cắt vào chân. Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 25/1 tại tỉnh Khon Kaen, Thái Lan.