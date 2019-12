Lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra ATTP dịp Tết Canh Tý

Quảng cáo

Ban chỉ đạo liên ngành trung ương về ATTP sẽ thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra tại 12 tỉnh thành phố trọng điểm bao gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hải Dương, Điện Biên, Lai Châu, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cà Mau, Bạc Liêu. Tại các địa phương cũng sẽ tiến hành thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp từ cấp tỉnh đến quận/huyện, xã/phường. Công tác thanh tra, kiểm tra nhằm đánh giá công tác quản lý nhà nước về bảo đảm an toàn thực phẩm của các cấp, các ngành từ tuyến tỉnh, huyện đến xã theo Luật an toàn thực phẩm, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Để công tác thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện nghiêm minh, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP yêu cầu, công tác thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và trong các lễ hội như thịt và các sản phẩm từ thịt, bia, rượu, cồn và đồ uống có cồn, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, phụ gia thực phẩm... và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng. Trong quá trinh thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng trong bảo đảm ATTP.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền và nhà quản lý thường xuyên báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra. Phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền về hoạt động triển khai công tác ATTP tại các địa phương, phát hiện các vụ việc sai phạm. Từ đó đưa ra những cảnh báo kịp thời cho người tiêu dùng và răn đe những người sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm khác có ý định vi phạm quy định về đảm bảo ATTP. Thời gian thực hiện kế hoạch từ ngày 15/12/2019 đến hết ngày 25/3/2020 trên phạm vi toàn quốc.

P.V