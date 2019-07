Người công nhân khuyết tật Vũ Thanh Hồng, tấm gương vượt lên số phận

Quảng cáo

Khi lên 5 tuổi do bị sốt cao, biến chứng khiến anh Hồng, công nhân Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nghệ An (Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc) bị bại liệt toàn thân và 3 chi, chỉ có thể cử động được một cánh tay. Không chịu đầu hàng số phận, đến tuổi đi học anh Hồng được các bạn bè thay nhau cõng đến trường. Với sự giúp đỡ của các bạn và thầy cô, anh đã vượt qua được nỗi mặc cảm của người khuyết tật để vươn lên trong học tập với kết quả học luôn đạt thành tích cao. Hồng học giỏi các môn tự nhiên, năm 2003 còn đạt giải trong cuộc thi Tin học trẻ không chuyên của tỉnh Nghệ An. Không những học giỏi Hồng còn là một trong những thành viên rất tích cực trong mọi hoạt động của Câu lạc bộ khuyết tật của tỉnh.

Tâm sự với chúng tôi, anh Hồng cho biết, từ nhỏ đã có nhiều ấn tượng tốt đẹp về ngành điện khi hàng ngày được chứng kiến những công việc vất vả của bố (ông Vũ Thanh Phong nguyên là CBCNV của Công ty Điện lực Nghệ An). Từ khi tham gia Câu lạc bộ khuyết tật của tỉnh và chứng kiến những hy sinh, vất vả của cha mẹ, anh luôn đau đáu sẽ cố gắng học một nghề gì đó để nuôi sống bản thân và để bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Với những điểm mạnh về máy tính và các môn tự nhiên, sau khi tốt nghiệp cấp 3 anh thi và theo học trường Trung cấp nghề của tỉnh Nghệ An với chuyên ngành công nghệ thông tin.

Chị Bạch Thị Hương, vợ anh Vũ Thanh Hồng, người phụ nữ vượt qua tất cả đến với anh Hồng bằng tình yêu chân thành

Xét điều kiện, hoàn cảnh và trình độ kiến thức, sau khi tốt nghiệp năm 2007, anh Hồng được nhận vào làm việc tại Công ty Điện lực Nghệ An. Đó là một món quà không thể đong đếm bằng giá trị và niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời mà như anh Hồng chia sẻ, nếu không có sự quan tâm đặc biệt của ngành điện đối với xã hội nói chung, những hoàn cảnh éo le, đặc biệt là con em CBCNV, thì chắc hẳn những người khuyết tật như anh không bao giờ được có cơ hội cống hiến cho sự nghiệp của ngành điện và tự nuôi sống bản thân.

Được nhận vào làm việc tại công ty và được phân công về Phân xưởng tư vấn thiết kế, mọi công việc lúc ấy cũng rất mới mẻ và không ít khó khăn. Để tạo điều kiện tốt nhất về điều kiện làm việc cho người công nhân khuyết tật, lãnh đạo công ty đã sắp xếp phòng làm việc của anh Hồng tại tầng 1 tòa nhà.

Với công việc là lập dự toán trong quá trình làm việc anh Hồng luôn học và tự học để nâng cao kiến thức nên đã nhanh chóng nắm bắt công việc và phát huy được khả năng của mình. Những công việc được giao anh đều hoàn thành tốt, vượt thời gian so với nhiều đồng nghiệp khác.

Rời nơi làm việc, trên chiếc xe lăn, anh dẫn chúng tôi về thăm gia đình. Đón chúng tôi có mẹ và vợ (bố anh Hồng đã mất gần 10 năm). Vợ anh tên là Bạch Thị Hương, đang công tác tại Trung tâm thí nghiệm điện Nghệ An. Khi được hỏi về mình, chị gần như không nhắc đến những gì mình đang hy sinh vì chồng, vì gia đình. Mẹ anh Hồng cho biết: Nhiều năm nay sức khỏe bà không được tốt lại thêm chứng đau lưng, gần như toàn bộ công việc chăm lo vệ sinh đến sinh hoạt cá nhân nhỏ nhất hàng ngày của anh, cũng như việc chăm lo cho mẹ chồng và 2 đứa con đều do một mình chị Hương gánh vác.

Anh Hồng luôn dành được sự quan tâm và hỗ trợ từ đồng nghiệp

Mẹ anh Hồng nhớ lại: hai người phát sinh tình cảm khi chị được nhờ đến chăm anh trong thời gian phẫu thuật. Vượt qua tất cả bằng tình yêu chân thành dành cho anh, chị Hương quyết định làm vợ của anh Hồng. Tình yêu của chị chính là liều thuốc đặc biệt đã giúp anh Hồng càng nỗ lực hơn để vượt qua chính mình. Đến giờ anh chị đã có một con trai và một con gái.

Anh Nguyễn Hồng Tuấn - Chủ tịch Công đoàn của Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nghệ An (Công ty dịch vụ Điện lực miền Bắc) cho biết, mặc dù hoàn cảnh rất khó khăn, tuy nhiên anh Hồng là người làm việc có chuyên môn tốt và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Công đoàn cũng có những chế độ thăm hỏi rất kịp thời để anh Hồng không cảm thấy bị mặc cảm và tự tin hòa đồng với những đồng nghiệp, quên đi hoàn cảnh của mình. Chính vì những điều đó đã giúp Hồng có những đóng góp tích cực trong nhiệm vụ được giao và nhận được sự tin tưởng và ghi nhận của lãnh đạo trong suốt thời gian qua.

Anh Đặng Phước Long - Phó Giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nghệ An, đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực và cố gắng trong công việc của anh Hồng. Với tinh thần, trách nhiệm cao và đức tính cần cù, chịu khó anh Hồng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh cũng là một người sống chan hòa, thân thiện và dễ mến với đồng nghiệp. Hơn nữa trong công việc với thế mạnh về chuyên môn và công nghệ thông tin, anh Hồng đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ để mọi người cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Là một trong những lãnh đạo trong Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Nghệ An, anh Long luôn lấy anh Hồng để làm tấm gương vượt khó trong cuộc sống và công việc để khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV trong Xí nghiệp. Anh Long chia sẻ thêm: trường hợp anh Hồng được nhận vào làm việc tại đơn vị đã thể hiện sự quan tâm rất lớn của Lãnh đạo Ngành điện nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng; Việc tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc, tạo cho họ cơ hội để phát triển năng lực trình độ của mình góp sức nhỏ bé của mình là một việc làm hết sức nghĩa tình đầy đạo lý và nhân văn của ngành điện Việt Nam.

Nguyên Ngọc - Việt Hạnh