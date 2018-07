Á hậu Huyền My tin Pháp sẽ đánh bại Bỉ

Loạt trận đấu của vòng bán kết với những kết quả đầy bất ngờ đang khiến cho không khí bình luận về World Cup sôi nổi hơn bao giờ hết. Á hậu Huyền My vừa mới trở về Việt Nam sau chuyến du lịch Nhật Bản cùng gia đình cũng đã ngay lập tức hoà nhịp với không khí rộn ràng của World Cup 2018. Cô cho biết trong gia đình, bố và em trai là những CĐV cuồng nhiệt của môn thể thao vua.

Huyền My cũng rất vui mừng khi đội tuyển mà cô hâm mộ là Anh đang có phong độ tốt trước trận đấu với Croatia. Tuy nhiên, trước đó cô cho biết sẽ theo dõi và cổ vũ đội tuyển Pháp trong trận đấu với Bỉ vào rạng sáng ngày mai.

“Pháp là đội tuyển mà Huyền My yêu mến từ lâu cùng với đội tuyển Anh. Tại mùa World Cup năm nay, Pháp đang thể hiện một phong độ tuyệt vời khiến người hâm mộ ngất ngây. My tin chắc trong trận đấu với Bỉ, Pháp sẽ chơi hết mình và giành chiến thắng, với cách biệt có thể là hai bàn” - Huyền My dự đoán.

Duy Nam