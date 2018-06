Australia bị loại, HLV Van Marwijk chính thức ra đi

Hai tuần sau khi giúp ĐT Australia giành quyền dự vòng chung kết World Cup 2018, HLV Ange Postecoglou đã bất ngờ từ chức vào ngày 22/11/2017. Sau đó gần 1 tháng, nhà cầm quân 52 tuổi chuyển sang cầm quân cho CLB Yokohama F. Marinos (Nhật Bản).



Đến ngày 24/1/2018, LĐBĐ Australia (FFA) quyết định Van Marwijk theo bản hợp đồng có thời hạn đến hết World Cup 2018. Hôm 8/3 vừa qua, FFA đã chọn HLV Graham Arnold làm người dẫn dắt ĐTQG nước này sau ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần thứ 21.

HLV Van Marwijk. Ảnh: Getty.

Ở World Cup 2018, Australia nằm tại bảng C cùng Pháp, Đan Mạch và Peru. Trong trận ra quân, “Socceroos” thi đấu rất nỗ lực nhưng họ vẫn phải nhận thất bại 1-2 trước ĐT Pháp. Sang trận đấu thứ 2, đội bóng xứ sở kangaroo nhọc nhằn cầm hòa Đan Mạch với kết quả 1-1.Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Peru diễn ra đêm qua, Australia chơi ép sân trong phần lớn thời gian. Tuy nhiên, do công cùn, thủ kém nên họ đành chấp nhận thất bại 0-2. Andre Carrillo (18') cùng Paolo Guerrero (50') là những người lập công giúp đội bóng Nam Mỹ giành chiến thắng.Thất bại này khiến Australia kết thúc bảng đấu với vị trí cuối cùng khi chỉ giành được 1 điểm sau 3 trận; Peru đứng thứ 3 với 3 điểm. Dẫn đầu là đội tuyển Pháp với 7 điểm, Đan Mạch xếp thứ 2 khi có được 5 điểm. Đáng chú ý, cả 2 bàn thắng của đại diện châu Á ghi được ở World Cup 2018 đều được thực hiện trên chấm phạt đền bởi tiền vệ Mile Jedinak.Sau trận đấu với Peru, HLV Van Marwijk chính thức nói lời chia tay với ĐT Australia. Trong bài trả lời phỏng vấn sau trận đấu, nhà cầm quân 66 tuổi cho biết: “Tôi có chút cảm giác khác sau trận đấu với Peru. Tôi nghe nói, Đan Mạch cầm hòa đội tuyển Pháp. Vì vậy, ngay cả khi giành chiến thắng với cách biệt ba hoặc bốn bàn, Australia vẫn bị loại. Nhưng nếu làm được điều đó, các cầu thủ và CĐV sẽ được an ủi.Tôi rất thích quãng thời gian được làm việc với những tuyển thủ Australia. Tôi đã học hỏi được nhiều điều từ phía họ. Những học trò của tôi đã có sự cải thiện rõ rệt về chuyên môn trong mấy tháng qua. Hy vọng rằng, họ sẽ học hỏi thêm được nhiều điều sau giải đấu lần này”.