Ban huấn luyện Đức và Thụy Điển suýt choảng nhau ngoài đường pitch

Trong cuộc chạm trán tại lượt trận thứ 2 bảng F World Cup 2018 diễn ra rạng sáng nay, ĐT Đức chơi ép sân nhưng bất ngờ bị Thụy Điển dẫn trước sau pha làm bàn của Ola Toivonen vào phút 32. Sau đó, các học trò của HLV Joachim Low nỗ lực tràn lên tấn công và có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Marco Reus ở phút 48.

Pha đá phạt ấn định tỷ số của Kroos. Ảnh: Getty.

Khi Giám đốc kinh doanh của đội tuyển Đức - Oliver Bierhoff lại can thiệp, HLV Andersson đã có màn “đấu võ mồm” với Bierhoff. Rất may là các trợ lý trọng tài, nhân viên an ninh của sân Fisht đã kịp can thiệp để tránh tình trạng đôi bên ẩu đả với nhau.