Báo chí thế giới nói về chiến thắng nghẹt thở của tuyển Anh

Thi đấu áp đảo trước Tunisia nhưng do dứt điểm kém nên ĐT Anh đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Cả hai bàn thằng của “Tam sư” đều đến từ tiền đạo chủ lực Harry Kane (11;, 90+1’). Người lập công cho đại diện châu Phi là tiền vệ Ferjani Sassi (35’ pen).



Chứng kiến đội nhà giành chiến thắng “nghẹt thở”, tờ Daily Mail cho rằng, Harry Kane đã giải cứu nước Anh khi giúp đội bóng của HLV Gareth Southgate giành trọn 3 điểm. Tờ báo này không tiếc lời ca ngợi ngôi sao 24 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, Daily Mail còn dự đoán rằng, Kane sẽ tiếp tục góp công lớn vào kết quả của ĐT Anh trong những trận đấu sắp tới.

ĐT Anh có 3 điểm đầu tiên ở World Cup 2018. Ảnh: FA.

Nhật báo Marca cho rằng, bàn thắng muộn của Harry Kane đã giúp World Cup 2018 không phải chứng kiến thêm một bất ngờ nữa. Đồng thời, 3 điểm có được trong trận đấu này giúp ĐT Anh tràn trề cơ hội giành quyền vào chơi ở vòng 1/8.Trong khi đó, ESPN nhận định rằng, màn trình diễn ấn tượng của Harry Kane chính là yếu tố quan trọng nhất giúp ĐT Anh giành chiến thắng. Tuy có được 3 điểm nhưng “Tam sư” vẫn bộc lộ sự non nớt về kinh nghiệm thi đấu.Tờ Goal đã ca ngợi màn trình diễn của tiền đạo Harry Kane. Đồng thời, họ cũng chỉ ra điểm yếu nơi hàng phòng ngự cũng như sự non nớt kinh nghiệm của ĐT Anh. Ngoài ra, tờ báo này cũng cho rằng, nếu muốn tiến sâu tại World Cup 2018, đội bóng của HLV Gareth Southgate không nên quá phụ thuộc vào người đội trưởng của họ giống như cách ĐT Bồ Đào Nha dựa dẫm vào siêu sao Cristiano Ronaldo.Theo Four Four Two, trong hiệp thi đấu thứ 2, ĐT Anh đã cạn ý tưởng tấn công và bế tắc toàn tập. Thế nhưng, đẳng cấp của Harry Kane đã được phát huy đúng lúc giúp đội bóng xứ sở sương mù tránh khỏi trận hòa đáng tiếc.Tờ Bild cho rằng, người hùng Harry Kane đã cứu cả nước Anh khỏi một đêm thất vọng. Bên cạnh đó, tờ báo này còn khen ngợi tinh thần chiến đấu kiên cường của ĐT Anh.Tờ Gazzetta dello Sport nhận định, cú đúp của Harry Kane đã giúp đội tuyển Anh giành chiến thắng nhọc nhằn nhưng kết quả này hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã thể hiện trước Tunisia.