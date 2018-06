Bất ngờ nhan sắc nữ cổ động viên 'Đại bàng xanh' Nigeria

Hồng Vân vừa tốt nghiệp khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non, Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ. Sở hữu sắc vóc, gương mặt khả ái, Hồng Vân từng tham gia một số cuộc thi tài sắc như: Nữ sinh Việt Nam Ấn Tượng do Báo Tiền Phong tổ chức; Người đẹp Hoa ban của tỉnh Điện Biên; Người đẹp vùng biên có sự tham gia của 3 nước Việt Nam – Lào – Trung Quốc; Ngôi sao thời trang Phú Thọ do tỉnh Phú Thọ tổ chức; Hoa Khôi Nhan Sắc 2016 do BB Model Agency tổ chức