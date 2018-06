CĐV Anh làm nóng Kaliningrad

Chính xác là những tay hooligan Anh, vốn ưa gây gổ và chỉ chờ các trận bóng đá để thể hiện “tài” của mình. Giới chức Anh-Nga vẫn chưa quên các cuộc đụng độ giữa CĐV đôi bên tại EURO 2016 trên đất Pháp, kết cục là lần này, cả hai đều siết chặt kiểm soát những đối tượng có khả năng gây rối. Hơn 1.000 CĐV Anh đã bị chặn lại khi tìm cách sang Nga.

Cứ nhìn vào cách kiểm tra an ninh ở khu vực Fan Fest Kaliningrad hôm qua của nước chủ nhà Nga cũng đủ thấy, người Nga cẩn trọng tới mức nào. Gần trưa qua khi tới đây, tôi đã bị các nhân viên an ninh chặn lại. Một người ra hiệu không chụp ảnh khi ở phía trong, BTC đang phổ biến lại lần chót các công việc cần làm đối với đội ngũ an ninh. Một thành viên BTC nói với tôi, Fan Fest chỉ mở cửa từ 12h (giờ Kaliningrad, 17h giờ Việt Nam).

Quả thực khi trở lại lúc 2h chiều, tôi đã thấy không khí tại đây trở nên nhộn nhịp. Nhạc “đập” liên tục, các tình nguyện viên cười tươi chào khách theo kiểu vỗ tay quen thuộc. Hoạt náo viên ở trong là 2 cô gái khá nóng bỏng, luôn tươi cười và rất sẵn lòng chụp ảnh chung với CĐV. Tuy nhiên phía ngoài, lực lượng an ninh tiến hành kiểm soát rất nghiêm ngặt.

Tất cả CĐV đều phải đi qua máy soi chiếu an ninh. Những đồ vật trong danh mục cấm bị yêu cầu giao nộp, cất vào một phòng riêng. Sau khi rà kỹ người tôi từ đầu tới chân, nhân viên tại cửa soi chiếu đã yêu cầu mở balo, kiểm tra kỹ từng thứ bên trong. Laptop và điện thoại di động của CĐV đều phải tự tay bật để an ninh xem. “Anh có thể chụp ảnh ở phía trong nhưng tại đây thì không được phép. Đây là quy định”-một nhân viên an ninh nói với tôi.

Lực lượng an ninh kiểm tra gắt gao ở cổng vào khu Fanfest. Ảnh: N.P.

Khá đông CĐV đã có mặt tại đây, cùng uống bia, bàn tán rất rôm rả. “An ninh ở đây làm kỹ quá, có phải do các anh không?” - tôi cười và bắt chuyện với 1 CĐV Anh đang ngồi với nhóm bạn. Lenny, trông “đô con” và có dáng sẵn sàng chiến đấu cười vang khi được hỏi.

-“Ồ vâng! Nhưng không sao cả đâu. Tôi nghĩ họ làm thế là bình thường. Chúng tôi tới đây để xem đá bóng”.

Lenny đến từ London, được bạn anh giới thiệu “rất nổi tiếng”, nhưng tôi không chắc có phải về khoản đánh đấm hay không. Mark Jason, một CĐV West Ham United nói, các màn ẩu đả ở EURO 2016 đã khiến CĐV Anh và Nga trở nên nổi tiếng. “Nhưng tôi thấy ở đây mọi người rất cởi mở, không có vấn đề gì cả. Tôi vừa tới đây hôm qua và thấy mọi thứ đều rất ổn”-Jason cho biết. Theo Jason, anh và bạn Charles đã bay từ Anh tới Ba Lan, rồi sau đó sang Nga qua ngả Gdansk.

Tờ Guardian (Anh) cho biết, đây cũng chính là “đường đi” của nhiều CĐV xứ sở sương mù tới Nga để xem World Cup 2018. Cụ thể, để né kiểm soát an ninh của Nga, một số CĐV Anh đã chọn cách tới World Cup qua ngả Gdansk (Ba Lan) và Kaunas (Lithuania). An ninh ở cả 2 điểm này đều đã được nâng cao, nhưng giới chức các nước vẫn lo lắng sẽ có nhiều CĐV Anh vẫn bằng cách nào đó vượt qua được.

Theo một khảo sát được đăng trên website của Skyscanner, hoạt động tìm kiếm các chuyến bay sang Nga của Anh đã tăng 168% sau trận thắng của Anh trước Panama. Giới hâm mộ Anh đặc biệt phấn khích với thành tích của đội nhà, và nhiều người chấp nhận sang Nga mà không cần vé xem, trông đợi vào vé “chợ đen” khi tới nơi. “Lâu lắm đội bóng của chúng tôi lại mới chơi tốt như vậy. Không thể bỏ lỡ cơ hội để xem trận đấu tới. Tôi hy vọng Anh sẽ thắng Bỉ 2-1”-Alan Smith, một CĐV đã 59 tuổi ở chung nhà trọ với tôi ở Kaliningrad nói. Alan đã cùng một nhóm CĐV khác của Anh có mặt ở đây được 2 hôm.

Ở khu vực Fan Fest và trên đường phố Kaliningrad lúc này rất dễ bắt gặp những nhóm CĐV Anh, nhiều tay trông khá nghêng ngang. Đi liền với đó, cảnh sát cũng xuất hiện khắp nơi.

Nhiều CĐV Anh mới chỉ đặt chân tới Kaliningrad từ hôm qua. Trái với sự phấn khích của người Anh, các CĐV Bỉ có vẻ “thực tế” hơn. David, đến từ Brussels cho biết, anh mong tuyển Bỉ thua. “Chúng tôi sẽ nhì bảng và sau vòng đấu tới nếu thắng, chúng tôi sẽ không phải gặp Brazil hoặc Đức”. David nháy mắt nói.

Nguyên Phong (từ Kaliningrad)