Cổ động viên và tình nguyện viên, những chuyện nghĩa tình

Tôi có một sở thích là đi đâu gặp bãi cỏ đẹp và sạch đều tìm cách ngả lưng thư giãn nhìn lên trời. Do cơ may công việc, tôi đã làm được điều này ở vài nước châu Âu, Nam Mỹ, Úc, Hoa Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ và mới đây nhất, ngay trong thời gian World Cup, ở Cung điện Mùa hè thành phố Saint Petersburg. Nhưng nằm trên Quảng trường Đỏ ở Mátxcơva thì tôi chưa nghĩ đến bao giờ.

Trưa này 11/7, trên Quảng trường chính của nước Nga rất đông người, tôi bỗng nhìn thấy một người đang nằm ngửa, đầu gối lên ba lô. Lại gần thì thấy là một cổ động viên Argentina trẻ tuổi, căn cứ vào gương mặt và áo đội tuyển anh ta mặc. Tôi lẳng lặng đến nằm cạnh anh ta, trên đá lát quảng trường, nhờ người khác chụp một cái ảnh. Rồi chúng tôi nhỏm dậy tươi cười trao đổi với nhau vài câu. World Cup là vậy, người ta có thể làm những điều không bình thường lắm không sao và rất dễ nói chuyện với nhau.

Nhiều câu chuyện hay về CĐV được đăng trên báo Nga, trong đó tôi chú ý đến chuyện một CĐV Đức đã cứu sống một người Nga trong tai nạn giao thông. Hôm đó, ngày 23/6, anh Dmitry Tarantsep đang trên đường đi làm thì bị một chiếc Mazda đâm ở một ngã tư gần sân vận động Fisht của thành phố Sochi. Tình trạng rất nặng, nhưng may cho Dmitry là cổ động viên Đức Kevin, một bác sĩ trẻ tuổi đến để xem trận Đức – Thụy Điển tình cờ đi ngang qua đã nhảy vào cấp cứu kịp thời.

Kevin kể: “Lúc đó tôi thấy một đám đông trên đường phố. Tôi nghĩ chắc có chuyện gì nên lại gần xem và thấy một chàng trai đang nằm trong vũng máu, mặt đã bầm lại. Anh ấy đã ngừng thở, không còn mạch”. Dmitry kể: “Tôi không nhớ chuyện gì xảy ra hôm đó. Mấy ngày sau cũng vậy, khi tỉnh khi mê. Bác sĩ nói rằng tôi bị chấn thương sọ não, vỡ xương thái dương… Thật may, Kevin là bác sĩ về chấn thương, anh ấy biết rõ những gì cần làm”.

Kevin - CĐV Đức cứu sống một chàng trai Nga.



Nếu không có Kevin, Dmitry nhiều khả năng đã chết. Kevin đã ấn lồng ngực, xoa bóp tim, làm hô hấp nhân tạo. Mấy phút sau xe cấp cứu mới đến. Kevin kể tiếp: “Xe cứu thương chở nạn nhân đi, tối hôm đó chúng tôi xem trận đấu, ngày hôm sau thì về nước. Tôi vẫn nhớ chàng trai Nga đó và cầu nguyện cho anh ấy sống sót. Nhiều phóng viên đã liên lạc với tôi, còn với chính Dmitry thì chúng tôi mới liên lạc được với nhau qua Facebook. Thật là một cảm xúc đặc biệt. Chàng trai đó còn sống là một phép màu”.

Dmitry kể: “Tôi rất muốn tìm và cảm ơn người đã cứu sống mình, nhưng không có thông tin nào về anh ấy được lưu lại cả. May cộng đồng mạng đã giúp. Họ gửi cho tôi thông tin về anh ấy qua mạng xã hội. Thế là tôi viết cho Kevin qua Facebook”.

Trao đổi giữa Dmitry và Kevin trên Facebook như sau: “Chào Kevin. Bạn đã cứu sống tôi. Tôi rất cảm ơn bạn. Cảm ơn rất nhiều. Và muốn trực tiếp gặp bạn”. “Xin chào. Rất vui được làm quen với bạn. Bạn đã ổn chưa? Đã xuất viện chưa?”. “Tôi ổn rồi. Tất cả nhờ bạn đấy Kevin. Cảm ơn bạn rất nhiều”. “Tôi chỉ làm chuyên môn của mình thôi bạn ạ. Thật tuyệt vời là trong tình huống của bạn vẫn cứu được người”… Người ta đã đề nghị Bộ các tình trạng khẩn cấp Nga khen thưởng cho Kevin.

Đó là chuyện CĐV cứu người Nga. Còn sau đây là chuyện CĐV được người Nga cứu. Timur Mindiarov – một tình nguyện viên phục vụ World Cup kể: “Đó là một CĐV Uruguay. Anh ấy bị trộm mất toàn bộ đồ đạc, tiền nong, giấy tờ. Anh ấy đã cố liên lạc với sứ quán Uruguay, nhưng lúc đó đang có một ngày lễ lớn của họ, Sứ quán đóng cửa nghỉ 2 ngày. Các tình nguyện viên Nga đã giúp đỡ tận tình CĐV trong cơn bĩ cực này. Họ cho anh ta tiền đủ để ăn trong 2 ngày. Nhưng anh chàng này lại dùng số tiền này chủ yếu để đi tham quan Quảng trường Đỏ”. Các tình nguyện viên Nga đã theo sát để hỗ trợ anh chàng Nam Mỹ. Thậm chí họ cùng đi dạo cùng buổi tối cho anh ta đỡ buồn.

Người ta đánh giá World Cup 2018 là một cú thắng lớn của nước Nga về mặt hình ảnh. Và các tình nguyện viên, hầu hết là các chàng trai cô gái trẻ trung, xinh đẹp, nói được tiếng Anh đã đóng góp nhiều vào thắng lợi đó. Có tất cả 15.000 tình nguyện viên cấp “liên bang”, được đào tạo kỹ năng theo 20 lĩnh vực khác nhau. Ngoài ra còn có 20.000 tình nguyện viên của riêng các thành phố có sân vận động tổ chức trận đấu nữa. Trong 6 ngày ở Nga, tôi nhiều lần phải nhờ đến sự giúp đỡ của các chàng trai, cô gái ấy, và lần nào cũng cảm thấy sự ân cần, nhiệt tình của họ.

Viên cảnh sát trẻ tuổi đã chụp ảnh chung với tác giả trên Quảng trường Đỏ.



Bên cạnh đó, cảnh sát Nga cũng cải thiện hình ảnh của mình rất nhiều. An ninh là một vấn đề rất lớn ở World Cup, nhất là trong tình huống nước Nga tham chiến chống IS ở Sirya. Đâu đâu cũng có thể thấy các trạm kiểm tra an ninh. Ở những điểm tham quan và sân vận động, không hiểu nước Nga huy động đâu ra nhiều cảnh sát trẻ trung, xinh đẹp đến thế. Và gần như tất cả đều nói tiếng Anh. Hôm đó, tôi đi qua một trạm kiểm tra an ninh trên Quảng trường Đỏ, ở một cửa, một cặp cảnh sát trẻ đẹp như người mẫu đang làm việc. Cô gái quá bận vì đang làm việc kiểm tra trực tiếp, tôi bèn nói với chàng trai lúc đó đứng tách ra một chút, chắc để giám sát là muốn chụp ảnh chung. Không hy vọng lắm sẽ có sự đồng ý vì cậu ta đang làm nhiệm vụ. Không ngờ cậu không chỉ rất tươi cười đứng vào “tạo dáng” mà còn nói người chụp ảnh phải chụp đủ kiểu ngang và dọc nữa…

Lê Xuân Sơn