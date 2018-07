Croatia trảm 'phó tướng' trước bán kết

Nguyên nhân là do Ognjen Vukojevic đã tạo nên làn sóng phản đối dữ dội thông qua đoạn video ăn mừng sau chiến thắng trước chủ nhà Nga ở tứ kết. Trong đoạn video, Vukojevic cùng hậu vệ Domagoj Vida đã hô vang “Vinh quang dành cho Ukraine” và một số khẩu hiệu liên quan đến chính trị.

Tuyển Anh lo ngay ngáy vị trọng tài bắt chính ở bán kết

Theo phân công của Ủy ban trọng tài FIFA, ông Cuneyt Cakir sẽ là người điều khiển trận bán kết 2 World Cup 2018 giữa Croatia và Anh. Ðây là vị trọng tài từng khiến người Anh nhiều lần ôm hận trong quá khứ. Trước đây, vị “Vua áo đen” người Thổ Nhĩ Kỳ từng có 3 lần rút thẻ đỏ với tuyển thủ Anh là John Terry, Steven Gerrard và Gary Cahill, trong các trận đấu ở cấp độ CLB cũng như đội tuyển quốc gia.



Sao Croatia chi hơn 90 triệu đồng đãi bia cả thị trấn xem World Cup

Ngôi sao Mario Mandzukic đã quyết định chi 3.000 bảng (hơn 90 triệu đồng) để mua bia chiêu đãi cả thị trấn ở quê nhà Slavonski Brod khi xem Croatia thi đấu ở World Cup 2018 qua màn hình lớn ở Brod Fortress. Có hàng trăm người đã xem mỗi trận đấu của Croatia từ đầu giải, và số tiền bia hiện tại đã lên đến 3.000 bảng (khoảng 92 triệu VNÐ). Ban tổ chức không hạn chế bia miễn phí nhưng các cổ động viên có dấu hiệu say xỉn sẽ bị từ chối phục vụ.



Ronaldo làm lu mờ ngày ra mắt của tân binh Juventus

Tin đồn về việc Cristiano Ronaldo sẽ chuyển đến Juventus chơi bóng đã làm lu mờ ngày ra mắt CLB của tân binh Emre Can. Ở buổi họp báo ra mắt của Can, mọi câu hỏi dồn dập gửi tới anh đều liên quan tới... Ronaldo. Dù vậy, Can vẫn tỏ ra khá thoải mái, vui vẻ và cho biết anh hoan nghênh nếu Ronaldo đến CLB.



