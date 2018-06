Hàn Quốc tái hiện tinh thần Samurai?

Trước loạt trận cuối vòng bảng World Cup 2018, bảng F được đánh giá là hấp dẫn nhất bởi chưa có đội nào chắc suất vào vòng trong, cũng chưa đội nào đã bị loại. Hiện tại, Mexico đang tạm dẫn đầu bảng với 6 điểm sau 2 trận toàn thắng. Đức xếp ở vị trí thứ 2 với 3 điểm, cùng điểm với Thụy Điển nhưng xếp trên do thắng ở đối đầu trực tiếp. Hàn Quốc chưa có được điểm nào và đứng cuối bảng. Ở lượt cuối, Mexico sẽ gặp Thụy Điển, còn Đức đối mặt với Hàn Quốc. Vì thế, để đảm bảo tấm vé đi tiếp vào vòng 1/8, họ sẽ phải thắng đậm đại diện châu Á với tỷ số đậm nhất có thể.

Sẽ không khó để dự đoán thế trận ở cuộc đấu giữa Đức và Hàn Quốc trên sân Kazan Arena tối mai bởi thực lực không cho phép đại diện châu Á mơ mộng về một trận cầu sòng phẳng với nhà ĐKVĐ đang hừng hực khí thế. Vì thế, điều người hâm mộ quan tâm nhất, lại không phải là kết quả cuối cùng trận đấu, mà là màn trình diễn của đại diện châu Á trong trận cầu danh dự này.

Tính tới thời điểm này, phần đa các đội bóng châu Á khác như Australia, Iran, Nhật Bản đều giành kết quả tốt, thậm chí là giành chiến thắng, còn Hàn Quốc thì chưa. “Người hàng xóm” Nhật Bản, vốn luôn được người ta mang ra so sánh với Hàn Quốc xem ai mới là độc bá châu lục, thể hiện một màn trình diễn tuyệt vời tại sân chơi này. Ở trận ra quân bảng H, Nhật Bản đã làm nên lịch sử khi giành chiến thắng trước một đại diện Nam Mỹ là Colombia. Ở lượt thứ hai, đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc đã chiến đấu kiên cường để cầm hoà 2-2 Senegal, dù hai lần bị đối thủ vươn lên dẫn trước. Một trận hòa nhưng khiến người hâm mộ cảm phục bởi tinh thần của các “Samurai áo xanh” không lùi bước trước nghịch cảnh.

Ngược về quá khứ, Hàn Quốc thành công hơn Nhật Bản với 10 lần tham dự World Cup, trong đó có 1 lần giành hạng 4 (năm 2002) và lọt vào vòng 2 (năm 2010). Trong khi đó, đội bóng đến từ đất nước mặt trời mọc, dẫu không bì được với người Hàn ở sân chơi lớn nhất thế giới, nhưng họ lại sở hữu nhiều chức vô địch Asian Cup nhất với 4 lần, gấp đôi so với Hàn Quốc.

Tại World Cup năm nay, mọi thứ dường như đã đổi chiều. Đội bóng xứ kim chi thể hiện màn trình diễn nghèo nàn hơn ở đấu trường mà họ bấy lâu nay vẫn chiếm ưu thế. Đối mặt với một trong những đội bóng mạnh nhất thế giới vào tối nay, người hâm mộ kỳ vọng Hàn Quốc sẽ nối tiếp tinh thần thi đấu quật cường của Nhật Bản để làm rạng danh bóng đá châu Á, vốn được xem là vùng trũng của bóng đá thế giới. Ngôi sao Son Heung-min tỏ ra lạc quan trước thềm trận đấu: “Hành trình của Hàn quốc tại World Cup 2018 chưa kết thúc và chúng tôi sẽ không bỏ cuộc. Hy vọng chúng tôi sẽ thể hiện tất cả kĩ năng của mình và cống hiến một trận cầu hay cho khán giả”.

Trận này, Hàn Quốc sẽ không có Ki Sung-yeung trong đội hình thi đấu do cầu thủ này bị chấn thương. Trước đó, Park Joo-ho cũng đã phải rời giải do va chạm mạnh ở trận đầu tiên. Phía bên kia, Đức sẽ không có sự phục vụ của Jerome Boateng do án treo giò. Dù vậy, Die Mannschaft đón tin vui khi trung vệ Mats Hummels đã trở lại tập luyện bình thường sau chấn thương cổ, tiền vệ Sebastian Rudy nhiều khả năng sẽ ra sân với một chiếc mặt nạ bảo hộ, sau khi phẫu thuật mũi thành công.

Huyền Mai