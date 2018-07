HLV Croatia cay đắng nói về quả phạt đền ở chung kết

Trong chung kết tối qua, Croatia đã phải chịu quả phạt đền gây tranh cãi ở phút 36 khi tỉ số đang là 1-1. Bóng đã chạm tay Perisic trong vòng cấm địa Croatia nhưng cầu thủ này hoàn toàn ở thế bị động.



Sau khi xem lại VAR (trợ lý trọng tài video), trọng tài chính Nestor Pitana quyết định thổi phạt đền. Trên chấm 11m, Griezmann nâng tỉ số lên 2-1 cho Pháp và từ đó Croatia không thể gượng dậy. Chung cuộc, họ thua 2-4 và ngậm ngùi nhìn đối thủ lên ngôi.



Sau thất bại ở trận chung kết, HLV Dalic của Croatia đã lên tiếng chỉ trích quyết định của trọng tài Pitana: “Croatia đã chơi rất tốt nhưng quả phạt đền khiến chúng tôi đánh mất lợi thế và gặp khó khăn lớn. Tôi chỉ muốn nói một câu về quả phạt đền đó: Bạn không thể thổi quả phạt đền như vậy trong một trận chung kết”.

Croatia phải chịu quả phạt đền gây tranh cãi

Bên cạnh đó, HLV Dalic cũng cho rằng Pháp đã may mắn hơn Croatia. Ông nói thêm: “Chúng tôi khao khát chức vô địch World Cup nhưng bóng đá là vậy. Luôn có kẻ thắng, người thua. Người Pháp không khiến chúng tôi bất ngờ, nhưng Croatia đã để thua 2 bàn quá dễ dàng, 1 bàn phản lưới và 1 bàn khác từ chấm 11m”.“Những may mắn mà chúng tôi đã có ở giải đấu này không xuất hiện ở tối nay. Khi bạn để thủng lưới 4 lần, bạn không thể hy vọng mình trở thành người chiến thắng. Đó là thực tế”.“Dù sao, tôi cũng xin chúc mừng Pháp đã vô địch. Chúng tôi đã chơi tốt trong 20 phút đầu tiên và kiểm soát thế trận. Sau đó, quả phạt đền đến và thay đổi mọi thứ. Tôi cũng muốn chúc mừng các cầu thủ của tôi. Họ đã chơi trận đấu hay nhất tại World Cup 2018”.“Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu nhưng thủng lưới quá nhiều. Đối đầu với đối thủ mạnh như Pháp, bạn không được phạm bất cứ sai lầm nào. Cả đội đang rất buồn và thất vọng. Nhưng chúng tôi cũng tự hào với những gì đã làm được”.Cùng quan điểm với HLV Dalic, tiền vệ Modric cho rằng Croatia không may mắn khi thủng lưới quá vô duyên. Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018 nói: “Chúng tôi không hối hận về chiến thuật đã chọn bởi lẽ Croatia rõ ràng là đội hay hơn. Thật đáng tiếc khi chúng tôi để thủng lưới quá vụng về. Pháp có thể ăn mừng nhưng chúng tôi cũng sẽ ngẩng cao đầu ra về”.