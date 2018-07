HLV Croatia: 'Tôi đã có lý do tuyệt vời để khóc'

Rạng sáng nay, Croatia đã đánh bại Nga trên chấm luân lưu 11m sau khi 2 đội hòa nhau 2-2 trong 120 phút.

Đây là trận thắng bằng "đấu súng" 11m thứ 2 liên tiếp của Croatia ở World Cup 2018. Trận thắng này đưa người Croatia vao bán kết World Cup sau 20 năm chờ đợi.



Cho dù rất phấn khích với chiến thắng nhưng HLV Zlatko Dalic của Croatia vẫn không quên ca ngợi và an ủi đội chủ nhà Nga. Ông nói: “Xin chúc mừng các chàng trai của tôi cũng như đội tuyển Nga. Họ đã có trận đấu rất hay và đầy cảm xúc”.



“Đây không phải trận bóng đá đẹp nữa, đây là trận chiến thực sự vì chiếc vé vào bán kết và chúng tôi là người may mắn hơn. Rất tiếc cho Nga nhưng họ đã có một giải đấu đáng nhớ”.



“Tôi đã giữ sự tập trung và điềm tĩnh suốt trận đấu nhưng cảm xúc hoàn toàn bùng nổ sau cú sút 11m quyết định của Rakitic. Sau đó, tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Chúng tôi tự làm cho bản thân hạnh phúc và cũng làm cho tất cả mọi người ở Croatia hạnh phúc. Cảm giác đó thật tuyệt”.



“Tôi không hay khóc. Nhưng bây giờ tôi có lý do tuyệt vời để khóc. Khóc vì hành phúc. Khóc vì Croatia đã lọt vào bán kết. Đây là một thành công lớn và là một kết quả tuyệt vời”, HLV Zlatko Dalic nói.

Niềm vui vỡ òa với các cầu thủ Croatia sau khi giành chiến thắng ở loạt sút luân lưu.



Trong khi đó, đội trưởng Croatia, Luka Modric cho biết: “Chúng tôi đã có thêm một trận đấu siêu kịch tính. Croatia chơi không tốt trong hiệp 1, không kiểm soát được trận đấu nhưng mọi thứ khá hơn trong hiệp 2. Đáng tiếc là chúng tôi không thể kết thúc trận đấu đơn giản hơn. Nhưng nó cũng cho thấy bản lĩnh của chúng tôi”.



"Bây giờ, Croatia sẽ tận hưởng chiến thắng và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho bán kết. Tôi nghĩ chúng tôi có đủ thời gian để hồi phục thể lực và sẵn sàng chiến đấu với người Anh". Nhìn về bán kết, nơi đội tuyển Croatia sẽ đọ sức với tuyển Anh, HLV Zlatko Dalic bày tỏ: "Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn sức mạnh để dành cho trận đấu với người Anh. Croatia không muốn dừng lại. Chúng tôi sẽ chơi với tất cả khả năng vốn có. Trận đấu tiếp theo sẽ là một trận chiến nữa và chúng tôi có niềm tin chiến thắng".

A Phi