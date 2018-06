Hoa hậu Nga ngồi phi cơ riêng sang chảnh đi xem World Cup

Trước đó, trong trận hòa giữa Brazil và Thụy Sĩ, Victoria đã thu hút mọi ánh nhìn khi xuất hiện quyến rũ nghẹt thở trong bộ đầm đỏ gợi cảm. Victoria vốn là một người mẫu kiêm dẫn chương trình truyền hình, cô không ngần ngại chia sẻ những khoảnh khắc sang chảnh khi di chuyển bằng phi cơ riêng, để đến các thành phố khác nhau xem các trận cầu World Cup.

Người đẹp ngồi trên phi cơ riêng với hoa tươi, trái cây và nước quả phục vụ sẵn sàng. Ảnh quảng bá World Cup của Victoria Lopyreva cũng được đặt trên bàn.



Người đẹp 34 tuổi đăng tải những hình ảnh này lên mạng xã hội và ngay lập tức khiến fan quốc tế choáng ngợp bởi cả nhan sắc rạng ngời và phong cách thượng lưu đáng ghen tị.

Chia sẻ với các tờ tin tức, Victoria cho hay cô sắm cho mình chiếc áo phông có dòng chữ "Yes We Can" để thể hiện sự ủng hộ dành cho tuyển Nga, đồng thời người đẹp cũng lên tiếng "cảnh báo" các đội khác gặp Nga ở vòng bảng, rằng tuyển Nga sẽ không để những đội khác "đè bẹp" dễ dàng.

Victoria gây choáng ngợp khi xuất hiện trên khán đài xem trận đấu giữa tuyển Brazil và Thụy Sĩ.



Người đẹp thể hiện sự nhiệt thành dành cho túc cầu và đội tuyển quốc gia Nga với những phát ngôn đầy "máu lửa": "Người Nga sẽ dành trái tim và linh hồn cho tuyển Nga. Bóng đá không bao giờ dễ đoán, đó là điều thú vị của cuộc chơi. Tôi có lòng tin vào tuyển Nga, rằng họ sẽ chơi đẹp và cùng với HLVStanislav Cherchesov, mong rằng chúng tôi sẽ vượt qua vòng bảng".

Victoria luôn chọn tông màu đỏ khi xuất hiện tại sân vận động ở kỳ World Cup này. Trong ảnh là khi cô xuất hiện tại lễ khai mạc

Victoria là Hoa hậu Nga 2003

Sau khi trở thành đại sứ World Cup 2018, Victoria nhanh chóng gia tăng lượng người theo dõi trên mạng xã hội lên hơn 2 triệu lượt "follow".



Bảo Phương