Juventus dùng ‘tiền tấn' dụ dỗ Ronaldo sau World Cup

Sau khi cùng Real giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp, Ronaldo đã ngỏ ý muốn được “Kền kền trắng” tăng lương và giúp anh trở thành cầu thủ được hưởng lương cao nhất thế giới. Trước đó, giới truyền thông Anh đã khẳng định rằng, sở dĩ CR7 muốn điều này là do anh cảm thấy mình là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nên phải được hưởng lương đúng với tài năng.



Tuy nhiên, Chủ tịch Florentino Perez của Real lại không muốn tăng lương quá nhiều cho Ronaldo. Thậm chí, ông chủ của Real còn muốn đổi ngôi sao người Bồ Đào Nha cộng thêm 100 triệu bảng cho PSG để lấy Neymar. Do đó, đôi bên đã xảy ra xích mích trước khi cựu ngôi sao của Man United đòi ra đi tìm bến đỗ mới.



Hiện tại, PSG và Juventus được cho là đang rất muốn có Ronaldo. Tuy nhiên, trong khi đội bóng Pháp không mặn mà cho lắm vì đã có Neymar thì “Bà đầm già” thành Turin lại rất quyết tâm.



Theo tờ Daily Mail, Juventus sẵn sàng trả cho Ronaldo mức lương là 500.000 bảng/tuần trong vòng 4 năm. Điều này đồng nghĩa với việc, nếu gia nhập đội bóng Italia thì chân sút 33 tuổi sẽ nhận được số tiền hơn 106 triệu bảng/4 năm.



Tuy vậy, thương vụ này cũng rất khó thực hiện bởi số tiền giải phóng hợp đồng cho Ronaldo lên tới con số 886 triệu bảng. Do đó, Juventus nhiều khả năng cần phải đàm phán với Real để mua lại tuyển thủ Bồ Đào Nha.



Bảo Tuấn

Daily Mail