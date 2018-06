Kịch bản nào giúp Argentina thoát 'cửa tử' World Cup?

Ở bảng D, Croatia đã chắc chắn giành vé đi tiếp với 6 điểm. Argentina, Iceland và Nigeria sẽ cạnh tranh chiếc vé còn lại.

Argentina tất nhiên đang gặp bất lợi lớn về điểm số cũng như hiệu số bàn thắng thua. Sau đây là các khả năng có thể khiến đội bóng của Messi bị loại sớm.



Tất nhiên chúng ta sẽ bỏ qua trường hợp Argentina thua Nigeria ở loạt đấu cuối cùng, bởi lẽ kết quả này chắc chắn khiến họ bị loại mà không phụ thuộc vào các cặp đấu khác ở bảng D.

Vị trí các đội tại bảng D hiện tại.

Iceland sẽ có 4 điểm và hiệu số ít nhất +1, hơn Argentina 3 điểm và hơn 4 bàn thắng hiệu số (+1 so với -3). Nigeria bị loại sớm.Trong trường hợp này, Argentina sẽ chắc chắn bị loại nếu Iceland cầm hòa hoặc thắng Croatia ở lượt trận cuối cùng. Nếu Iceland thua Croatia và Argentina thắng Nigeria, 2 đội sẽ cùng có 4 điểm. Hiệu số bàn thắng thua sẽ được xét đến và Argentina đang có bất lợi lớn.Ví dụ nếu Iceland chỉ thua Croatia với cách biệt tối thiểu, Argentina sẽ buộc phải thắng Nigeria ít nhất 3 bàn để giành vé đi tiếp.Iceland sẽ có 2 điểm và hiệu số +0, hơn Argentina 1 điểm và hơn 3 bàn thắng hiệu số (+0 so với -3). Nigeria có 1 điểm, hiệu số -2 và vẫn còn cơ hội đi tiếp.Trong trường hợp này, Argentina vẫn chưa có quyền tự quyết. Nếu Iceland thắng Croatia ở lượt trận cuối, Argentina chắc chắn bị loại bất chấp họ thắng Nigeria với khoảng cách bao nhiêu.Nếu Iceland chỉ hòa hoặc thua Croatia, Argentina sẽ giành vé đi tiếp khi thắng Nigeria. Argentina sẽ bị loại nếu bị Nigeria cầm hòa vì họ sẽ kém chính đại diện châu Phi hiệu số bàn thắng thua (-3 so với -2).Lúc này Nigeria sẽ vươn lên thứ 2 bảng D với 3 điểm, Iceland chỉ có 1 điểm giống Argentina. Trường hợp này khó tính toán vì phụ thuộc vào hiệu số bàn thắng thua của các đội.Về cơ bản, đây là trường hợp có lợi nhất với Argentina vì họ ít nhiều có quyền tự quyết trong tay. Ở lượt trận cuối cùng, Argentina sẽ vượt lên nếu thắng đậm Nigeria trong khi Iceland không thể thắng đậm Croatia.: Trong mọi trường hợp, Argentina đều buộc phải thắng Nigeria thật đậm để hy vọng vượt qua vòng bảng World Cup 2018. Số phận của họ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kết quả trận đấu giữa Iceland và Nigeria tối nay.