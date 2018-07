Ký sự World Cup 2018: CÐV Việt ở World Cup

Trên đường phố Mátxcơva, chúng tôi gặp trên đường khá nhiều người nói tiếng Việt, cổ đeo Fan ID (thẻ CÐV). Bên cạnh một số người mặc áo, mang khăn cổ của đội tuyển Nga, nhiều người mặc áo phông in hình cờ đỏ sao vàng hoặc mang cờ Tổ quốc đến trận đấu. Trên sân Luzniki, trận bán kết Anh - Croatia, tôi xúc động nhìn thấy ở một góc sân, gần chỗ cắm cờ phạt góc khán đài C có một lá cờ đỏ sao vàng rất to. Ở trận tứ kết Nga - Croatia, tôi gặp ở tụ điểm xem World Cup trên đồi ở đại học Tổng hợp Mátxcơva nhiều nhóm người Việt, trong đó có một nhóm lớn mang cờ đỏ sao vàng và cờ Nga, đội nón sơn đỏ vàng, thu hút nhiều sự chú ý. CÐV người Việt lập một kỷ lục tại World Cup lần này. Ðó là CÐV cao tuổi nhất là một người Việt Nam.

Theo thông tin chính thức của Trung tâm thông tin thẻ ID của Ban tổ chức World Cup, CÐV măng sữa nhất được đăng ký là một bé mới 1 tháng tuổi. Còn cao tuổi nhất là cụ Trần Hợp - kém 5 tuổi nữa là cụ đầy trăm. Hãng tin nhà nước Nga Ria Novosti đưa lại bản tin của tờ Sputnik. Cụ Hợp đến Nga cùng con trai út từ tỉnh Hà Tĩnh.

Cụ Hợp nói với phóng viên Nga: “Tôi là một cổ động viên rất mê bóng đá. Lần này tôi chỉ được xem một trận trên sân vận động, những trận còn lại tôi xem trên truyền hình. Tôi sửng sốt với số lượng người quá đông trên sân. Mặc dù đã 95, nhưng tôi còn mạnh. Ngay sau khi bay chuyến dài từ Việt Nam sang, tôi đi nhận thẻ CÐV rồi cùng toàn gia đình ra sân xem trận Bồ Ðào Nha - Marocco.

Tôi có 20 người ruột thịt sống và làm việc ở Mátxcơva, tất cả họ đều đi cùng tôi xem trận đấu đó. Chúng tôi là một câu lạc bộ CÐV bóng đá gia đình lớn. Tôi cũng đi tham quan thành phố, xem triển lãm thành tựu kinh tế quốc dân. Lần này không viếng được Lăng Lenin, nhưng trước đây tôi đã được vào.

Giải đấu ở Nga được tổ chức rất tốt, rất đẹp và vui, an ninh thì ở mức cao nhất. Tất cả mọi người đều cởi mở, cả người Nga và CÐV nước ngoài”.

Cụ Hợp không ở đến hết World Cup. Khi tôi đến thì cụ đã về vì nghe nói có việc nhà”.

CÐV Việt “ăn chơi” không sợ mưa rơi. Tôi có người bạn cùng con đi xem trận Nga đá ở Sochi, xong ra sân bay ngồi thức đợi đến 4 h sáng bay về. Một người bạn làm cho hãng tin Nga đi xem ở thành phố khác, cũng phải nhờ vào tấm thẻ hành nghề và mối quan hệ công tác, can thiệp trực tiếp với trưởng ga mãi mới lên được tàu vào lúc nửa đêm về kịp làm sáng hôm sau.

Hôm tôi đến Trung tâm Thương mại Hà Nội - Mátxcơva, gặp một nhóm anh em bên nhà sang đang cùng anh em tại chỗ bàn phương án đi xuống thành phố Novgorod xem một trận tứ kết. Sẽ mất 6 - 7 tiếng chạy xe. Những người đi xe lớn phải xuất phát từ 5 giờ sáng, còn xe nhỏ 6 giờ, đảm bảo đến nơi trước 3 h chiều, kịp vào sân trận 5 h. Rồi quay về. Nếu về ngay thì nhanh cũng phải sau 12 giờ đêm, còn không 1 - 2 giờ sáng vì đi bằng ô tô không chỉ có mỗi họ, đường sẽ tắc.

Vất vả như thế nhưng may thì gặp được trận hay. Hai vợ chồng một anh chị sống ở Mátxcơva than phiền là họ mua vé mỗi một trận để xem cho biết. Nhưng khổ thay, họ đã phải xơi một bữa cơm nguội, mà là cơm nguội sống, Pháp - Ðan Mạch đều đã giành quyền vào vòng sau nên đã bắt tay “cống hiến” cho CÐV một trận đấu tẻ nhạt, một trận đấu kết thúc với tỉ số 0 - 0 duy nhất trong suốt cả World Cup lần này.

Lê Sơn - Kim Hiền