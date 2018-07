Lịch thi đấu bán kết World Cup 2018: Cân tài cân sức

Trận bán kết đầu tiên giữa Pháp và Bỉ là trận đấu trong mơ với nhiều người. Cả Pháp và Bỉ đều đang sở hữu thế hệ vàng của riêng họ, với dàn cầu thủ trẻ tài năng nhưng cũng đầy bản lĩnh.



Ở vòng tứ kết, Pháp đã thể hiện sức mạnh đáng sợ trước Uruguay, trong khi Bỉ bùng nổ trước Brazil. Xét về độ khó, chiến thắng của Bỉ tất nhiên được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, điều đó là vô nghĩa ở các trận đấu knock-out, đấu loại trực tiếp. Điều quan trọng là các cầu thủ của họ có giữ được phong độ cũng như nền tảng thể lực vốn có hay không.



Về lý thuyết, cả 2 đội đều có lực lượng rất đồng đều, với những ngôi sao trải đều 3 tuyến. Tuy vậy, thực tế cho thấy Pháp đang là đội phòng ngự tốt hơn. Từ đầu giải, họ đã có 3 trận giữ sạch lưới và luôn tỏ ra rất chắc chắn. Ngoài sai lầm của Umtiti ở trận đấu ra quân với Australia, hàng thủ Pháp không phạm lỗi nào đáng kể khác. 3 bàn thua trước Argentina có thể xem là bình thường trong bối cảnh Messi và đồng đội chơi hết sức có thể.

Pháp vs Bỉ hứa hẹn rất hấp dẫn

Tuyển Anh đang lột xác

Nhìn cách tuyển Anh đánh bại Uruguay, không ít người liên tưởng đến việc Pháp hạ gục Uruguay. Họ cùng gặp các đối thủ rất mạnh về phòng ngự nhưng lại thắng dễ và đơn giản hơn rất nhiều so với những gì đám đông tưởng tượng.Trong khi đó, Croatia tiếp tục có cuộc hành xác thứ 2 liên tiếp khi phải giải quyết thắng thua trên chấm luân lưu 11m với đội chủ nhà Nga. Sau khi cầm chân nhau 1-1 trong 90 phút, Croatia tiếp tục bị Nga gỡ hòa 1-1 trong hiệp phụ. Tuy vậy, bản lĩnh và sự lì đòn đã giúp đội bóng áo kẻ ca-rô giành chiến thắng cuối cùng.Cho dù mất sức nhưng Croatia lại thành công trong việc bảo toàn lực lượng. Ở trận đấu với Nga, họ có đến 8 cầu thủ sẽ bị treo giò ở bán kết nếu nhận thẻ vàng. Thế nhưng cả 8 cầu thủ này đều “giữ mình” trong sạch và sẵn sàng quyết đấu với người Anh.01h00 ngày 11/7: Pháp vs Bỉ (trực tiếp trên VTV3)01h00 ngày 12/7: Croatia vs Anh (trực tiếp trên VTV3)