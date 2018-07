Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup 2018

World Cup 2018 sẽ tạm nghỉ 2 ngày trước khi bước vào vòng tứ kết. Tối nay và ngày mai (4 và 5/7), trái bóng sẽ dừng lăn để 8 đại diện ưu tú nhất chuẩn bị cho các trận đấu của vòng tứ kết.



Trận tứ kết 1 sẽ diễn ra vào lúc 21h00 ngày 6/7 giữa Uruguay và Pháp. Uruguay đang gây ấn tượng rất mạnh với 4 trận toàn thắng. Ở vòng bảng, họ thậm chí không lọt lưới.



Đến vòng 1/8, Uruguay xuất sắc đánh bại nhà vô địch Euro 2016 Bồ Đào Nha sau 90 phút nhờ cú đúp của Edinson Cavani. Đội bóng Nam Mỹ đang sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng đồng đều và có ngôi sao ở mọi tuyến. Cộng thêm đó, kinh nghiệm của HLV Oscar Tabarez là yếu tố quan trọng giúp Uruguay càng đá càng hay.

Phân nhánh vòng knock-out World Cup 2018

Ngược lại, đối thủ của Uruguay là Pháp đã có những màn trình diễn chưa thực sự thuyết phục cho dù vừa đánh bại Argentina.

So với Uruguay, Les Bleus không tạo ra sự an tâm lớn với hàng thủ quá non trẻ. Bù lại, sức mạnh của hàng công sẽ là cơ sở để Pháp tin vào chiến thắng.

Trận tứ kết 2 bắt đầu ngay sau đó, vào lúc 01h00 ngày 7/7 giữa Brazil và Bỉ. Đây được coi là trận “chung kết sớm” của giải bởi lẽ 2 đội đều sở hữu dàn ngôi sao thượng hạng, đặc biệt ở hàng tấn công. Cuộc đọ sức này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và căng thẳng.



Ở vòng 1/8, Bỉ đã có một phen hút chết với Nhật Bản trong khi Brazil thắng Mexico khá dễ dàng. Tuy vậy, chơi với tâm thế “cửa dưới” sẽ khiến Bỉ nguy hiểm hơn. Các ngôi sao chính của họ là De Bruyne, Hazard và Lukaku đều đá phản công cực hay.

Bỉ đang có dàn ngôi sao đắt giá 2 trận tứ kết còn lại diễn ra vào tối 7/7 và rạng sáng 8/7. Vào lúc 21h00 ngày 7/7, Thụy Điển sẽ gặp Anh.

Thụy Điển đang là hiện tượng ở giải đấu năm nay khi lầm lì tiến vào tứ kết với hàng thủ siêu chắc. Đến thời điểm này, họ chỉ thủng lưới 2 bàn trước Đức và giữ sạch lưới 3 trận khác.



Trong khi đó, Anh tốn rất nhiều sức lực và tinh thần để đánh bại Colombia trên chấm 11m. Sở hữu lực lượng khá tốt nhưng Tam sư lại thiếu kinh nghiệm và sự tập trung ở thời điểm quan trọng. Chính vì thế, nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục gặp khó khăn trước Thụy Điển tràn đầy sinh lực.



Trận tứ kết cuối cùng là cuộc đọ sức giữa chủ nhà Nga và Croatia. Ở trận này, Nga bị đánh giá thấp hơn Croatia khá nhiều. Thế nhưng sau khi Nga vượt qua Tây Ban Nha, không còn ai có thể coi thường họ.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2018 21h00 6/7: Uruguay vs Pháp 01h00 7/7: Brazil vs Bỉ 21h00 7/7: Thụy Điển vs Anh 01h00 8/7: Croatia vs Nga

A Phi