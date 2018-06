Lịch thi đấu World Cup hôm nay (26/6): Argentina tử chiến Nigeria

Lượt trận hôm nay hứa hẹn rất căng thẳng khi cuộc đua giành vé ở cả bảng C và bảng D đều chưa ngã ngũ, đặc biệt là bảng D.



Vào lúc 01h00 ngày 27/6, Argentina, Nigeria và Iceland sẽ quyết đấu để giành chiếc vé đồng hành với Croatia vào vòng sau. Argentina từ chỗ gần như bị loại đã có lại cơ hội tự quyết sau khi Nigeria đánh bại Iceland ở lượt đấu trước. Đêm nay, họ sẽ đối đầu với chính “Đại bàng xanh”.



Với tình thế phức tạp hiện tại, Argentina cần thắng Nigeria càng đậm càng tốt. Họ đang có hiệu số rất tệ (-3) và có lẽ cần thắng với cách biệt từ 3 bàn trở lên để tăng cơ hội đi tiếp.



Ngược lại, Nigeria cũng buộc phải thắng Argentina nếu muốn chắc chắn vào vòng 1/8. Nếu chỉ có kết quả hòa, Nigieria sẽ phải chờ đợi kết quả trận đấu giữa Iceland và Croatia để biết số phận của họ.



Khó cho cả Argentina và Nigeria khi Iceland có lợi thế lớn khi được gặp Croatia đã xây chắc ngôi đầu bảng. Trong tuyên bố trước trận, HLV Croatia Zlatko Dalić cho biết ông sẽ sử dụng đội hình dự bị nhằm giữ sức cho vòng 1/8. Đây là toan tính hoàn toàn hợp lý của Zlatko Dalić khi Croatia đang là đội “nắm đằng chuôi” ở bảng D.



Trước khi bảng D ra sân, bảng C cũng hoàn tất với 2 cặp đấu Pháp-Đan Mạch và Úc-Peru. Ở bảng đấu này, Pháp đã có suất đi tiếp trong khi Peru đã bị loại. Cuộc đua giành vé chỉ còn là giữa Đan Mạch và Úc.



Đan Mạch đang có lợi thế lớn khi hơn Úc 3 điểm và hơn 2 bàn hiệu số (+1 so với -1). Về lý thuyết, đội bóng bắc Âu vẫn có khả năng bị loại nhưng thực tế, điều đó rất khó xảy ra. Đan Mạch chỉ cần cầm hòa Pháp là có vé. Thậm chí ngay cả khi thua Pháp, họ vẫn vượt qua vòng bảng trong trường hợp Úc không thắng Peru. Nhìn vào những gì các đội đã thể hiện, đây là điều rất dễ xảy ra.

