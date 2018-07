Lịch thi đấu World Cup hôm nay: Gà trống Gaulois quyết đấu Quỷ đỏ

Sau 3 tuần thi đấu liên tục, World Cup 2018 đã xác định được 4 đại diện mạnh nhất là Pháp, Bỉ, Anh và Croatia. Ở trận bán kết 1, Pháp và Bỉ sẽ phải quyết đấu với nhau vì chiếc vé vào chung kết.



Pháp đang được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng trẻ trung, tài năng và trải đều các tuyến. Cụ thể, so sánh vởi Bỉ, Pháp nhỉnh hơn ở vị trí hậu vệ cánh và tiền vệ phòng ngự. Các vị trí còn lại, 2 bên đều có những ngôi sao thượng hạng.



Ngoài ra, Pháp còn có kinh nghiệm tiến sâu hơn ở các giải đấu lớn. Họ từng 5 lần lọt vào bán kết World Cup - vô địch 1 lần, trong khi người Bỉ chỉ có 1 lần và thất bại từ cách đây 32 năm. Chưa kể giải đấu gần nhất là Euro 2016, Pháp cũng vào đến tận chung kết với dàn cầu thủ hiện tại.



Trước một đối thủ mạnh như Pháp, nhiều khả năng Bỉ sẽ tiếp tục sử dụng Fellaini và chơi với sơ đồ giống trận thắng Brazil, Carrasco trở lại đội hình chính trong khi Chadli thay Munier bị treo giò. Đây là đội hình đủ giúp Bỉ chơi phòng ngự phản công trước bất cứ đối thủ nào. Với dàn cầu thủ đang có, nếu chịu đựng được sức ép của Pháp, Bỉ sẽ có cơ hội rất lớn.



Ngược lại, Pháp cũng cần phải cho thấy “độ lì” của họ giống như xuyên suốt giải đấu này. Khác với Pháp 2 năm trước, Pháp hiện tại rất thực dụng và luôn bung sức ở thời điểm nhất định thay vì luôn luôn tràn lên tấn công, thi đấu cống hiến. Đặc biệt khi đã vào đến vòng bán kết, thày trò Didier Deschamps hứa hẹn sẽ còn toan tính, cẩn trọng hơn.



Chính vì thế, trận đấu giữa Pháp và Bỉ rất có thể chỉ hấp dẫn về danh tiếng. Trong thực tế sân cỏ, 2 đội nhiều khả năng sẽ thi đấu giằng co, ưu tiên an toàn và hạn chế sai lầm trước khi nghĩ đến việc tấn công ghi bàn. Nếu không có bước ngoặt lớn nào sớm xảy ra, trận đấu này có thể phải giải quyết thắng thua bằng luân lưu 11m.

Lịch truyền hình trực tiếp bán kết World Cup 2018

+ 01h00 ngày 11/7: Pháp vs Bỉ (trực tiếp trên VTV3 và VTV3 HD)



+ 01h00 ngày 12/7: Croatia vs Anh (trực tiếp trên VTV3 và VTV3 HD)

A Phi