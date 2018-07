Lukaku đấu Brazil như thanh thiếu niên đá bóng với... nhi đồng

Rạng sáng nay, Bỉ gây bất ngờ lớn khi loại ứng cử viên số một Brazil khỏi World Cup 2018 bằng chiến thắng 2-1 ở tứ. Augusto là người ghi bàn thắng dụy nhất cho Brazil. Trong khi đó, bàn phản lưới nhà của Fernandinho và siêu phẩm của De Bruyne đã giúp Bỉ giành vé vào bán kết. Kết quả này khiến bóng đá Nam Mỹ hoàn toàn sạch bóng ở ngày hội bóng đá hành tinh.

Mặc dù không trực tiếp ghi bàn nhưng tiền đạo Lukaku đã đóng góp công sức không nhỏ trong chiến thắng vang dội của Bỉ. Anh thực hiện những pha pha tả xung hữu đột, gây ra muôn vàn khó khăn cho hàng thủ của Selecao.

Chính tiền đạo đang khoác áo M.U là người đã kiến tạo để De Bruyne "nã đại bác", nâng tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển Bỉ sau một tình huống phản công thần tốc.

Nói về màn trình diễn của Lukaku, cựu danh thủ M.U Rio Ferdinand tỏ ra vô cùng tán thưởng: "Lukaku quá mạnh mẽ so với phần còn lại. Đây giống như một trận đấu học đường và một thiếu niên 16 tuổi đang đùa giỡn với những đứa trẻ 11 tuổi. Lukaku dường như quá to lớn và quá khỏe so với những cầu thủ đối phương. Lẽ ra Lukaku không được phép thi đấu với họ”, Ferdinand thốt lên trên đài BBC.