MÁCH NƯỚC WORLD CUP Anh - Thụy Điển: Lưới rung từ hiệp 1

Trong quá khứ, Anh đã chạm trán Thụy Điển 24 lần và kết quả là Tam Sư thắng 8 trận, hòa 9 trận và thua 7 trận. Đáng kể hơn, 10 lần đối đầu gần nhất, Thụy Điển thắng nhiều hơn với 3 lần ca khúc khải hoàn trong khi Anh chỉ có 2 lần (đôi bên hòa tới 5 trong 10 trận vừa nêu). Rõ ràng, đó là những kết quả cho thấy Thụy Điển chẳng có lý do gì để e ngại Anh.



Trong đội hình Thụy Điển ở giải lần này, có tới 8 cầu thủ đã và đang chơi bóng tại Anh. Họ rất hiểu Tam Sư khi vẫn (hoặc từng) đối mặt với các thành viên đội tuyển Anh ở các giải đấu xứ sương mù hằng tuần. Bởi vậy, Thụy Điển nhiều khả năng sẽ không chơi phòng ngự co cụm trước người Anh ở trận tứ kết tối nay.

Với lối đá đơn giản, đúng kiểu…. Anh truyền thống, Thụy Điển luôn sẵn sàng tung ra đòn phản công nhanh với chỉ 1-2 đường chuyền. Đấy là lý do đầu tiên để tin vào một hiệp 1 sôi động, sòng phẳng ở sân Samara Arena tối nay.



Lý do thứ hai, đến từ phong cách của Anh. Luôn nhập cuộc nhanh, không màu mè, Tam Sư đã ghi bàn ở 5/7 hiệp 1 gần nhất. Với việc tâm lý đang thăng hoa sau chiến thắng trước Colombia ở loạt luân lưu tại vòng 1/8, Tam Sư càng có lý do để nhập cuộc tưng bừng.





Tất nhiên, không phải cứ tấn công là sẽ ghi bàn. Nhưng những con số thống kê từ lịch sử cũng đang ủng hộ khả năng có bàn thắng trong hiệp 1 trận Thụy Điển – Anh. Trong 9 trận knock-out ở các giải đấu lớn của đội tuyển Anh kể từ năm 1998 tới nay, có 6 trận xuất hiện bàn thắng ở hiệp 1 và thậm chí, có tới 16 bàn thắng được ghi trong các hiệp 1 ấy, bình quân 2,66 bàn mỗi hiệp 1.



Đấy là tỷ lệ cao khủng khiếp nếu so với kèo tổng bàn thắng hiệp 1 của trận Thụy Điển – Anh tối nay. Phổ biến nhất đang là tỷ lệ 3/4, tức là nếu có 1 bàn ở 45 phút đầu tiên, những ai đặt cửa nhiều bàn thắng (tài) sẽ nhận về nửa tiền. Còn có 2 bàn trở lên, họ sẽ nhận đủ.



Một lần lưới rung là sẽ thắng. Nhưng những ai yêu mến các hiệp 1 tưng bừng có thể thắng đủ nếu biết rằng, bản thân các trận đối đầu giữa Thụy Điển và Anh cũng thường có lưới rung hiệp 1. 4/5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên đã có bàn thắng ở 45 phút đầu tiên và lần gần nhất, thậm chí còn có tới 3 bàn trước giờ giải lao. Tối nay, rất có thể sẽ không xuất hiện tới 3 bàn thắng, nhưng 1 đến 2 bàn trong 45 phút đầu tiên là khả năng lớn sẽ xảy ra.



CHUYÊN GIA RAY PARLOUR (SPORTING LIFE): Anh đã vượt qua loạt luân lưu vô cùng kịch tính. Khi mà ai cũng nghĩ đoàn quân của HLV Southgate thua rồi, thì họ lại vùng lên giành chiến thắng. Một đội bóng đã về từ cõi chết sẽ rất kiên cường. Thụy Điển là đối thủ đáng gờm. Họ không có ngôi sao nhưng là một tập thể đoàn kết. Tuy nhiên, nói gì thì nói, việc không có ngôi sao lớn vẫn sẽ là rào cản cho Thụy Điển ở những trận cầu cân não như với Anh hôm nay. Đây là lúc những phẩm chất đặc biệt của các ngôi sao lên tiếng và tôi tin, Anh sẽ thắng, dù chỉ với tỷ số tối thiểu, nhờ sát thủ Harry Kane. Với một đội bóng trẻ (tuổi trung bình của đội tuyển Anh là 26 tuổi, trẻ nhất giải), tâm lý là cực kỳ quan trọng. Chắc chắn HLV Southgate không dại gì hãm cái sự hưng phấn của các học trò lại ở thời điểm này.

Thái Thịnh