MÁCH NƯỚC WORLD CUP: Nga 'mở tiệc' bàn thắng

CHUYÊN GIA Al HAIN-COLE (GOAL.COM): Sự trở lại của Salah sẽ mang đến hiệu ứng cực lớn cho Ai Cập. Cần biết rằng, trong 5 trận vắng chân sút này, Ai Cập chỉ ghi được vỏn vẹn 1 bàn thắng. Trong khi đó, hàng công của Nga đang đạt phong độ cao. Trận này cả hai đội đều sẽ ghi bàn và phần thắng nhỉnh hơn một chút về phía Nga. Dự đoán: 3-1.

Sau lượt trận thứ nhất còn bị chi phối bởi tâm lý cẩn trọng, thăm dò, lượt trận thứ hai của vòng bảng World Cup 2018 hứa hẹn chứng kiến những trận cầu bùng nổ và những “cơn mưa gôn” khi một số đội buộc phải chơi tấn công để duy trì hy vọng đi tiếp.Trận Nga – Ai Cập diễn ra lúc 01h00 ngày 20/6 là một “địa chỉ” tin cậy để trông chờ vào cơn mưa bàn thắng. Theo các hãng cá cược thế giới, tỷ lệ phổ biến cho tổng số bàn thắng của trận này là 2 hòa (tức là chỉ có 2 bàn cả trận). Đấy là một tỷ lệ khá hấp dẫn cho những ai tin vào khả năng có “mưa gôn”.Lý do lớn nhất để đặt niềm tin cho việc có hơn 2 bàn ở trận Nga – Ai Cập chính là việc lúc này, Ai Cập đã không còn cơ hội thi triển lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Thất bại 0-1 trước Uruguay ở trận ra quân buộc các học trò HLV Hector Cuper phải dồn lên tấn công, quyết đánh bại Nga mới có hy vọng đi tiếp.Cùng với sự trở lại của ngôi sao số một Mohamed Salah, đội bóng Bắc Phi càng có lý do để chơi tấn công trước Nga. Với một tiền đạo vừa ghi được 44 bàn thắng ở mùa giải vừa qua cho CLB Liverpool và đang là Vua phá lưới vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Phi với 5 bàn, Ai Cập hứa hẹn sẽ đem đến một trận cầu bùng nổ.Trong khi đó, chủ nhà Nga cũng không có lý do gì mà từ chối cơ hội cống hiến cho CĐV nhà một bữa tiệc bóng đá nữa sau khi đã hạ Saudi Arabia tới 5-0 ở trận ra quân. Lực lượng mạnh, tinh thần đang lên cao, Nga sẽ quyết thắng Ai Cập để giật tấm vé đầu tiên vào vòng 1/8.Cần biết rằng, những trận cầu nhiều bàn thắng cũng đang là xu hướng chủ đạo của Nga. Trong 10 trận gần nhất của họ, cả giao hữu và chính thức trên mọi đấu trường, thì có tới 6 trận kết thúc với từ 3 bàn trở lên. Khi những đôi chân của Golovin, Cheryshev không phải chịu sức ép, khi những Salah, Trezeguet buộc phải ghi bàn bằng mọi giá, hãy tin là sẽ có mưa gôn ở St.Petersburg đêm nay.

Thái Thịnh