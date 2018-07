'Messi và Ronaldo, thượng lộ bình an nhé'

Ở các trận đấu tại vòng 1/8 World Cup 2018 diễn ra đêm qua, rạng sáng nay, Argentina để thua 3-4 trước đội tuyển Pháp. Trong khi đó, Bồ Đào Nha thất thủ 1-2 trước Uruguay. Với kết quả này, Pháp và Uruguay sẽ chạm trán nhau tại vòng tứ kết.



Trong khi đó, Argentina và Bồ Đào Nha sớm phải xách vali về nước. Điều đó đồng nghĩa với việc, giới mộ điệu sẽ không được chứng kiến tiếp tục những màn trình diễn của hai siêu sao bóng đá đương đại là Lionel Messi và Cristiano Ronaldo ở ngày hội bóng đá hành tinh trên đất Nga.

Messi và Ronaldo (phải) sớm phải chia tay World Cup 2018. Ảnh: Getty.

Chứng kiến cả Messi và Ronaldo cũng phải về nước sớm, độc giả Avinash Munory bình luận trên tờ Goal: “Cả Messi và Ronaldo đã được đưa xuống trái đất. Họ xếp sau Pele, Maradona. Truyền thông là thứ duy nhất khiến mọi người nghĩ rằng họ là GOATS (Goat tiếng Anh nghĩa là con dê nhưng đây là cách chơi chữ viết tắt của cụm từ Greatest Of All Time: xuất sắc nhất mọi thời đại”.Bạn đọc Patrick Prendergast nhận định: “Messi là một trò đùa, không phải là một Goat”.Trên fanpage chính thức của FIFA World Cup, người dùng có tên Muhammad Yaqzhan Kalamul Haq châm biếm: “Thật không may, sáng nay cả Messi và Ronaldo đều phải về nước sớm. Thượng lộ bình an nhé!”.“Ronaldo là cầu thủ giỏi nhất thế giới. Hôm nay, anh ấy đã dìu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu (Edinson Cavani) khỏi sân. Messi lại giúp đỡ chàng trai nhỏ tuổi hơn là Mbappe đứng trước cơ hội vô địch World Cup 2018” - tài khoản Ivan Butron Sossa Cristiano bình luận.Người dùng Patrick David mỉa mai: “Mọi người hay ca tụng Ronaldo và Messi là những cầu thủ vĩ đại nhất thế giới. Tại sao họ không thể ghi nổi bàn thắng nào ở vòng loại trực tiếp World Cup? Trong khi đó, nhiều cầu thủ ít tên tuổi lại làm được điều này?”.“Tôi vui mừng vì cả Argentina và Bồ Đào Nha đã bị loại. Có quá nhiều điều tuyệt vời hơn diễn ra ở World Cup 2018 hơn là chú ý đến Messi và Ronaldo” - tài khoản Mit Marti bình luận.Trên Twitter, tài khoản Javier Blanco bình luận: “Đã đến lúc Ronaldo và Messi nên nhìn nhận thực tế. Họ là những cầu thủ xuất sắc nhưng chưa thể đạt đến mức vĩ đại nhất trong lịch sử”.