Messi và World Cup: Những hẹn hò từ nay khép lại

Ở cuộc chạm trán tại vòng 1/8 World Cup 2018 diễn ra đêm qua, Pháp mở tỷ số ngay phút 13, khi Griezmann thực hiện thành công quả đá phạt 11m do Rojo phạm lỗi với Mbappe trong vòng cấm. Nhưng chỉ từ phút 41 đến 48, họ để Argentina dẫn ngược lại 2-1 bởi các hai pha làm bàn của Di Maria và Mercado. Trong thời khắc khó khăn của Pháp, Mbappe toả sáng rực rỡ. Từ phút 64 đến 68, cầu thủ 19 tuổi lập cú đúp, giúp Pháp giành vé vào tứ kết, dù sau đó để Sergio Aguero chọc thủng lưới thêm một lần.

Messi khó có thể thực hiện giấc mơ vô địch World Cup. Ảnh: Reuters.

Sau trận đấu, tờ Daily Mail cho rằng, với việc Argentina bị loại sớm ở World Cup 2018, Lionel Messi đang đối mặt với khả năng không bao giờ được nâng cao chiếc cúp vô địch ở giải đấu danh giá nhất hành tinh vì anh đã 31 tuổi. Bên cạnh đó, tờ báo này còn đề cập đến thành tích 8 trận không thể ghi bàn ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup của “M10”.Theo ESPN, Messi có rất ít cơ hội để thực hiện giấc mơ vô địch World Cup, bởi khi World Cup 2022 khởi tranh vào ngày 18/12, anh đã 35 tuổi 208 ngày. Trong 20 kỳ World Cup trước đây chỉ có 3 cầu thủ lớn hơn 35 tuổi giành được chức vô địch gồm Nilton Santos (Brazil, năm 1962), Dino Zoff (Italia, 1982) và Miroslav Klose (Đức, 2014).Tạp chí Four Four Two nhận định, Messi đã thi đấu ấn tượng khi có 2 pha kiến tạo cơ hội cho đồng đội lập công. Thế nhưng, điều đó vẫn không đủ giúp Argentina giành quyền vào vòng tứ kết. Đồng thời, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của “La Pulga”.Tờ Sport của Tây Ban Nha cho rằng, dù đã rất nỗ lực nhưng Messi vẫn không thể giúp ĐT Argentina lên ngôi vô địch World Cup. Hình ảnh siêu sao 31 tuổi lầm lũi rời sân Kazan Arena đã quá quen thuộc với người hâm mộ, bởi họ đã thấy điều đó tại Đức, Nam Phi và Brazil. Cũng theo Sport, chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi “tại sao cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử không thể đăng quang cùng đội tuyển Argentina?”