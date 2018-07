Mourinho: 'Đội tuyển Anh có lý do để khóc và... lạc quan'

Rạng sáng nay, Anh đã thua Croatia với tỷ số 1-2 trong trận bán kết ở World Cup 2018. Đây là trận bán kết đầu tiên của Tam Sư sau 28 năm, họ đã vượt lên dẫn trước Croatia ngay từ phút thứ 5 nhưng cuối cùng lại để cho đội thủ lội ngược dòng thành công.



Người Anh rất thất vọng vì họ đánh mất cơ hội tuyệt vời tái lập kỳ tích vô địch World Cup năm 1966. Tuy nhiên, HLV Jose Mourinho cho rằng Anh nên nhìn vào điểm tích cực và thừa nhận đây đã là giải đấu rất thành công của thầy trò Southgate.



Ông nói trên Russia Today: “Người Anh có lý do để khóc vì họ đã đến gần trận chung kết, nhưng họ còn có nhiều lý do để lạc quan hơn”.



“Đội tuyển Anh đã tiến bộ hơn rất nhiều so với các giải đấu trước. Đó là đội tuyển trẻ. Phần lớn cầu thủ sẽ tiếp tục chơi ở World Cup tiếp theo, thời điểm họ đã tích lũy thêm kinh nghiệm”.



“Nếu là quan chức Liên đoàn bóng đá Anh, tôi sẽ giữ chân Gareth Southgate và trợ lý Steve Holland, trao cho họ cơ hội mới ở Euro 2020 cũng như World Cup 2022”.



“Các cầu thủ và cả đội tuyển Anh tham gia World Cup này có thể tự hào khi trở về nhà. Họ đã làm tất cả những gì có thể và làm cho cả đất nước tự hào. Thất bại trước Croatia không thể bác bỏ điều đó”.

HLV Mourinho của M.U cho rằng Liên đoàn bóng đá Anh nên tiếp tục cộng tác với nhà cầm quân Gareth Southgate



“Như tôi biết, nếu bạn làm việc ở nước ngoài lâu năm, bạn sẽ có tình cảm theo kiểu khác với đất nước mình. Vì vậy, khi một đội tuyển như Croatia lọt vào chung kết thì đó là điều thực sự đặc biệt”.



Trần chung kết giữa Croatia và Pháp sẽ diễn ra vào lúc 22h00 ngày 15/7 tới. Trước đó 1 ngày, Anh và Bỉ sẽ thi đấu tranh giải 3. Bên cạnh đó, Mourinho cũng hết lời ca ngợi Croatia: "Đây là thành tích tuyệt vời với một quốc gia nhỏ như Croatia, nơi có giải VĐQG khá khiêm tốn. Hầu hết tuyển thủ của họ đều chơi bóng ở nước ngoài".

A Phi